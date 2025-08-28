Industria textil en alerta: preparan iniciativa legal para enfrentar el avance de Shein y plataformas chinas

Las cámaras de la industria de la indumentaria de Argentina , Brasil y México están impulsando una propuesta legislativa para regular a las plataformas chinas Shein y Temu , que han ganado terreno en los mercados locales gracias a la flexibilización de las importaciones.

El objetivo es implementar una ley similar a la que recientemente entró en vigor en Francia, orientada a proteger tanto a los consumidores como a la producción textil nacional.

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) lidera esta iniciativa regional con la intención de que la ropa importada desde China cumpla con las mismas exigencias que enfrenta la industria local. Actualmente, el sector textil argentino pierde alrededor de 1.500 empleos cada mes.

Según datos de la Fundación ProTejer, durante el segundo trimestre de 2025, la mitad de las empresas del rubro registraron una caída en sus ventas en comparación con el mismo período del año anterior, con un promedio de descenso del 7%.

La propuesta busca establecer un sistema de control para las prendas comercializadas por Shein y Temu , con el fin de verificar que los materiales utilizados no sean contaminantes ni contengan sustancias tóxicas. También se apunta a frenar prácticas de dumping y los precios extremadamente bajos, así como a elevar los estándares de calidad de los productos ofrecidos.

Cómo comprar en la tienda online de Shein Las importaciones argentinas procedentes de China registraron un incremento sin precedentes, con un valor total equivalente a US$ 3.275 millones.

En este sentido, autoridades surcoreanas alertaron que algunas prendas infantiles vendidas en estas plataformas contienen compuestos peligrosos, como cadmio y plomo. Un informe del Gobierno Metropolitano de Seúl reveló que ciertos artículos superan hasta 622 veces los límites legales permitidos de sustancias tóxicas.

Una vez superadas estas etapas de control —que en Argentina estarían a cargo de la ANMAT—, los productos quedarían alcanzados por la carga impositiva correspondiente, incluyendo IVA e Ingresos Brutos.

De acuerdo con la consultora Sensor Tower, estas plataformas han registrado un crecimiento explosivo en América Latina, acumulando más de 105 millones de usuarios. Este fenómeno se da en un contexto de desvíos comerciales provocados por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump en Estados Unidos y las nuevas regulaciones en Europa.

Claudio Drescher, titular de la CIAI, afirmó que mantienen un diálogo activo con representantes franceses para avanzar en una estrategia conjunta con los sectores textiles de México y Brasil, con el propósito de impulsar una ley similar a la aplicada en Francia. En esa dirección, el parlamento francés ya tomó decisiones concretas orientadas a preservar su industria textil y reducir el impacto ambiental.

La legislación francesa contempla un impuesto ecológico creciente sobre el modelo de ultra fast fashion: comienza con una tasa de 5 euros por prenda, que aumentará a 10 euros en 2030, con un tope del 50% del valor del producto. También se prohíbe la publicidad de estas marcas, y se exige que las etiquetas informen sobre el impacto ambiental de cada artículo.

Por otra parte, Shein recibió una multa de 40 millones de euros luego de que una investigación revelara múltiples prácticas comerciales desleales hacia los consumidores.

Estas sanciones se suman a otras pesquisas abiertas por la Unión Europea, que investiga infracciones relacionadas con promociones engañosas y técnicas de presión para acelerar las decisiones de compra.