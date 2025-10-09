9 de octubre de 2025 - 22:11

"Excelentes noticias": la directora del FMI se sumó a la celebración por el swap de EE.UU. con Argentina

Kristalina Georgieva aseguró que “el FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país”.

Kristalina Georgieva celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina. (foto archivo)

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que el swap de Estados Unidos con Argentina son "excelentes noticias". Lo hizo hoy a través de una publicación vía X, en la que resaltó el respaldo del organismo al "sólido programa económico" de Argentina.

"@SecScottBessent ¡Excelentes noticias sobre su poderosa acción para Argentina!", expresó Georgieva. Además, destacó que "el FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas".

Posteo de Kristalina Georgieva.

Cabe recordar que esta tarde el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones. También anunció que ya se compraron pesos argentinos, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo.

En ese marco, el presidente Javier Milei celebró el auxilio de EE.UU. y reiteró que Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia”. El propio Caputo también agradeció el anuncio de Bessent y Georgieva.

Otra funcionaria que se sumó a la celebración fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: "Algunos van a criticarlo por ideología, pero no dijeron nada cuando los swaps eran con otros. Este es el camino. El esfuerzo vale la pena, y los argentinos vamos a salir adelante".

