"Excelentes noticias": la directora del FMI se sumó a la celebración por el swap de EE.UU. con Argentina

Kristalina Georgieva celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina. (foto archivo)

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que el swap de Estados Unidos con Argentina son "excelentes noticias". Lo hizo hoy a través de una publicación vía X, en la que resaltó el respaldo del organismo al "sólido programa económico" de Argentina.

"@SecScottBessent ¡Excelentes noticias sobre su poderosa acción para Argentina!", expresó Georgieva. Además, destacó que "el FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas".

Posteo de Kristalina Georgieva sobre el swap Posteo de Kristalina Georgieva. X / @KGeorgieva Cabe recordar que esta tarde el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones. También anunció que ya se compraron pesos argentinos, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1976362471196901390&partner=&hide_thread=false Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

Fin.



Cc: @LuisCaputoAR @Kicker0024 @JoseLuisDazaAR @pabloquirno @FedericoFuriase @CarlosGuberman pic.twitter.com/Qv4W2tbNHI — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025 En ese marco, el presidente Javier Milei celebró el auxilio de EE.UU. y reiteró que Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia”. El propio Caputo también agradeció el anuncio de Bessent y Georgieva.