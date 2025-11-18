La actividad metalúrgica cayó 4,6% promedio en octubre, ¿qué pasó en Mendoza?

La actividad metalúrgica volvió a mostrar un retroceso significativo en octubre. Según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) , el sector registró una caída interanual del 4,6% , mientras que el leve avance mensual del 0,3% no alcanzó para recomponer las fuertes caídas acumuladas en los últimos meses.

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la entidad refleja que, en lo que va del año, el crecimiento se limita a un 0,1% , dejando a la industria 17,7% por debajo de los niveles de mediados de 2023.

La utilización de la capacidad instalada también mostró un deterioro marcado: cayó 6% interanual y se ubicó en 44,3% , uno de los niveles más bajos de los últimos años, comparable al período de mayores restricciones durante la pandemia.

Los segmentos que habían impulsado la actividad en el primer semestre comenzaron a mostrar fatiga. Maquinaria Agrícola retrocedió 0,8%, mientras que Carrocerías y Remolques creció 2,6%, aunque en un contexto de desaceleración.

Entre los rubros más afectados, Fundición sufrió una fuerte baja del 12,7%, seguido por Bienes de Capital (-3,9%) y Autopartes (-2,5%). También registraron caídas Equipos y Aparatos Eléctricos (-8,6%), Equipamiento Médico (-3,7%) y Otros Productos de Metal (-2,8%).

El documento de Adimra resume el escenario: octubre profundizó una “caída generalizada” sin indicios de un cambio de tendencia en el corto plazo.

Necesidad de una política industrial seria

El presidente de Adimra, Elio Del Re, alertó sobre el deterioro del sector: “La industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año pésimo como 2024, y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”.

El dirigente enfatizó la necesidad de una estrategia sostenida para la producción nacional: “Necesitamos una política industrial seria... Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo, consumo local y desarrollo en nuestras comunidades. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita. Argentina necesita más industria para recuperar dinamismo económico y poner en marcha un sendero de crecimiento sostenido”.

Metalúrgicos proponen algunas medidas para reactivar la economía

Expectativas en baja y empleo en retroceso

Las perspectivas empresarias también reflejan la incertidumbre del sector. Un 67,4% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá igual o disminuirá en los próximos meses. En relación al empleo, el 83,3% no espera cambios o anticipa reducciones en su dotación.

En términos interanuales, el empleo metalúrgico cayó 2,9%, mientras que el registro mensual marcó una baja del 0,1%.

Provincias: caídas generalizadas

La mayoría de las provincias mostró retrocesos interanuales, con excepción de Entre Ríos, que anotó una leve suba del 0,5%.

Buenos Aires lideró las caídas con -7,7%, seguida por Mendoza (-4,4%) y Córdoba (-3,7%). Santa Fe, aunque mejor que en septiembre, también se mantuvo en terreno negativo (-2,2%).

Importaciones en alza y exportaciones en baja

El informe señala un fuerte incremento de las importaciones metalúrgicas: en septiembre alcanzaron US$ 2.717 millones, lo que implica un aumento del 18,7% en dólares y del 42,6% en toneladas. Frente a mediados del año pasado, el salto acumulado llega al 84,7%.

En contraste, las exportaciones del sector totalizaron US$ 416 millones, con una caída interanual del 5,7%.