El eCommerce argentino crece y desde Aconcagua Radio desarman el mito del boom de compras en el exterior

El comercio electrónico en Argentina atraviesa un momento de expansión sostenida y, pese a la percepción instalada de un auge de compras en el exterior, desde Aconcagua Radio especialistas del sector buscan poner los números en perspectiva. “Me gustaría desmitificar un poco el tema”, afirmó el director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en Cuyo, Gerardo Biondolillo, al analizar el fenómeno.

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Según explicó, durante 2025 el ecommerce nacional alcanzó cifras récord: “Vendió poco más de 30 billones de pesos en la Argentina, es decir, que tuvo un crecimiento de más del 50%”, detalló. En volumen, se comercializaron 645 millones de productos, un 28% más que el año anterior, lo que confirma que el canal digital sigue consolidándose en los hábitos de consumo .

En ese contexto, el crecimiento de las compras internacionales existe, pero está lejos de ser dominante. “Hoy la compra afuera representa entre el 3 y el 4% de todo lo que se vende online en la Argentina”, precisó. Y remató, sin vueltas: “Es re poquito realmente”.

Para el especialista, la atención que reciben plataformas extranjeras responde más a su visibilidad que a su impacto real. “Es cierto que está creciendo mucho y por eso llama la atención, es como el tema del momento”, reconoció. Sin embargo, insistió en que se trata de un segmento acotado dentro de un ecosistema mucho más amplio.

Al analizar las motivaciones de los consumidores, el precio aparece como un factor clave para quienes compran en el exterior. Pero no es el principal motor del ecommerce en general. “Lo que más peso tiene es la comodidad”, sostuvo. La posibilidad de comprar en cualquier momento, desde el hogar, con opciones de cambio o devolución, sigue siendo determinante y, según indicó, son ventajas más consolidadas en el mercado local.

“Creo que va a convivir con el ecommerce tradicional, pero va a ser un nicho muy específico”, evaluó sobre el comercio transnacional, vinculado principalmente a consumidores que priorizan el ahorro por sobre la inmediatez.

El comportamiento del usuario también muestra cambios interesantes. Las reseñas, por ejemplo, se volvieron centrales en la decisión de compra. “Son fundamentales, porque te ayudan con la confianza”, explicó. Y agregó: “Si son de gente que conozco, tienen un peso impresionante a la hora de definir mi compra”.

En términos de gasto, el ticket promedio durante el último año se ubicó en torno a los 134 mil pesos, con un incremento cercano al 40% interanual. Este crecimiento, según el análisis del sector, se mantiene en línea e incluso por encima de la inflación en algunos rubros.

Uno de los cambios más significativos es la incorporación de productos de consumo cotidiano al canal digital. “La compra online ya no se limita a turismo o tecnología”, señaló. Hoy, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal ocupan un lugar destacado. De hecho, esta categoría lidera en cantidad de unidades vendidas.

El mapa de consumo también muestra otras sorpresas. “Hoy se está comprando de todo”, resumió. Turismo volvió a posicionarse como el rubro número uno en facturación tras la caída durante la pandemia, mientras que materiales de construcción, herramientas y artículos para el hogar también ganaron terreno en el entorno online.

Finalmente, en materia de seguridad, el especialista destacó que los riesgos están cada vez más acotados si se siguen prácticas básicas. “El mayor riesgo es hacer clic en algún link que no sé de dónde viene”, advirtió. En cambio, aseguró que las plataformas formales ofrecen garantías claras: “En el peor de los casos te van a devolver tu dinero porque es la ley”.

Con estos datos, el panorama del comercio electrónico en Argentina parece claro: lejos de ser desplazado por las compras internacionales, el mercado local no solo resiste, sino que crece y se adapta a nuevas formas de consumo, cada vez más integradas a la vida cotidiana.

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