Buenos Aires a China en 25 horas: cuánto cuesta el vuelo más largo del mundo

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, emitió el aval regulatorio definitivo que autoriza a China Eastern Airlines a iniciar vuelos regulares hacia la Argentina . Será el vuelo más largo del mundo: 25 horas de duración.

La decisión quedó formalizada este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 42/2025, y convierte en operación real lo que la compañía asiática anticipó meses atrás en sus sistemas globales.

La habilitación alcanza vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta “Puntos en China – Puntos Intermedios – Puntos en Argentina”.

El nuevo servicio, que comenzará el 4 de diciembre, marca un hito histórico: será el primer enlace comercial regular entre China y Argentina . La ruta unirá el hub de Shanghái (PVG) con Buenos Aires , utilizando Auckland (AKL), en Nueva Zelanda , como escala técnica y comercial indispensable.

Desde el punto de vista normativo, la autorización fue firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez y confirma que la aerolínea cumplió todos los requisitos administrativos, legales y técnicos exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El permiso se enmarca en la política de cielos abiertos impulsada por el Decreto 599/2024 y se apoya en el acuerdo bilateral de servicios aéreos vigente desde 2004.

China Eastern Airlines: cómo será el vuelo más largo del mundo

Los vuelos Buenos Aires-Shanghái se realizarán con Boeing 777-300ER, aeronaves preparadas para una travesía de enorme extensión. Llevarán el código MU 745 y, bajo los criterios aeronáuticos, podrá considerarse “directo” porque mantiene el mismo número y la misma aeronave a pesar de la escala.

El cronograma prevé una duración total de 25 horas y 30 minutos.

Habrá dos salidas semanales desde Shanghái, los lunes y jueves a las 02.00. El avión llegará a Auckland a las 18.30, hará una detención de dos horas y partirá hacia Ezeiza, donde aterrizará a las 16.30. El regreso desde Buenos Aires replicará el esquema vía Nueva Zelanda.

Cuánto sale el vuelo a China directo desde Buenos Aires

En el plano comercial, la venta de pasajes ya está activa. El mercado convalidó tarifas en torno a los 2.100-2.200 dólares por tramo en itinerarios ida y vuelta. La nueva oferta abre una puerta directa al Pacífico Sur y amplía las alternativas de conexión con Asia para el pasajero argentino.

La escala corta de dos horas en Auckland y la continuidad operativa sin cambio de avión reducen al mínimo los tiempos muertos. Frente a las rutas tradicionales vía Dubái o Doha, operadas por Emirates y Qatar Airways, que suelen demandar entre 28 y 32 horas totales y obligan a conexiones más extensas, la compañía china apunta a instalarse como la opción más eficiente del mercado.