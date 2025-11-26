26 de noviembre de 2025 - 12:25

Buenos Aires a China en 25 horas: cuánto cuesta el vuelo más largo del mundo

China Eastern Airlines fue habilitada para volar desde Argentina. Marca un récord de tiempo de duración en el viaje de avión.

China Eastern Airlines, habilitada para volar Buenos Aires-Shanghái&nbsp;

China Eastern Airlines, habilitada para volar Buenos Aires-Shanghái 

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, emitió el aval regulatorio definitivo que autoriza a China Eastern Airlines a iniciar vuelos regulares hacia la Argentina. Será el vuelo más largo del mundo: 25 horas de duración.

La habilitación alcanza vuelos regulares de pasajeros y carga en la ruta “Puntos en China – Puntos Intermedios – Puntos en Argentina”.

El nuevo servicio, que comenzará el 4 de diciembre, marca un hito histórico: será el primer enlace comercial regular entre China y Argentina. La ruta unirá el hub de Shanghái (PVG) con Buenos Aires, utilizando Auckland (AKL), en Nueva Zelanda, como escala técnica y comercial indispensable.

Desde el punto de vista normativo, la autorización fue firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez y confirma que la aerolínea cumplió todos los requisitos administrativos, legales y técnicos exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El permiso se enmarca en la política de cielos abiertos impulsada por el Decreto 599/2024 y se apoya en el acuerdo bilateral de servicios aéreos vigente desde 2004.

China Eastern Airlines: cómo será el vuelo más largo del mundo

Los vuelos Buenos Aires-Shanghái se realizarán con Boeing 777-300ER, aeronaves preparadas para una travesía de enorme extensión. Llevarán el código MU 745 y, bajo los criterios aeronáuticos, podrá considerarse “directo” porque mantiene el mismo número y la misma aeronave a pesar de la escala.

El cronograma prevé una duración total de 25 horas y 30 minutos.

Habrá dos salidas semanales desde Shanghái, los lunes y jueves a las 02.00. El avión llegará a Auckland a las 18.30, hará una detención de dos horas y partirá hacia Ezeiza, donde aterrizará a las 16.30. El regreso desde Buenos Aires replicará el esquema vía Nueva Zelanda.

Cuánto sale el vuelo a China directo desde Buenos Aires

En el plano comercial, la venta de pasajes ya está activa. El mercado convalidó tarifas en torno a los 2.100-2.200 dólares por tramo en itinerarios ida y vuelta. La nueva oferta abre una puerta directa al Pacífico Sur y amplía las alternativas de conexión con Asia para el pasajero argentino.

La escala corta de dos horas en Auckland y la continuidad operativa sin cambio de avión reducen al mínimo los tiempos muertos. Frente a las rutas tradicionales vía Dubái o Doha, operadas por Emirates y Qatar Airways, que suelen demandar entre 28 y 32 horas totales y obligan a conexiones más extensas, la compañía china apunta a instalarse como la opción más eficiente del mercado.

