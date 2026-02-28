Informe de EE.UU: emitieron una alerta sobre infraestructura espacial china en Argentina. 

La investigación menciona al menos once instalaciones vinculadas a Beijing en la región y señala tres sitios en Argentina.

Un nuevo reporte del Congreso de Estados Unidos advirtió que China consolidó en Argentina y América Latina una red de estaciones espaciales terrestres y telescopios de uso dual, civil y militar, con potencial para recolectar inteligencia y fortalecer capacidades estratégicas.

Escalada comercial entre China y Estados Unidos France 24 El documento, titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, fue elaborado por el Comité Selecto sobre la actividad del gigante asiático en el hemisferio occidental. La investigación menciona al menos once instalaciones vinculadas a Beijing en la región y señala tres enclaves en Argentina, ubicados en Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

La advertencia política en Washington El presidente del comité, John Moolenaar, sostuvo que la expansión espacial china representa una amenaza directa. “Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”, afirmó.

También vinculó el tema con la política exterior estadounidense y expresó: “El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”.

La estación espacial china CLTC-Conae-Neuquén funciona en el paraje Quintuco, cerca de Las Lajas. La estación de espacio profundo en Neuquén El informe detalla el caso de la Estación Espacio Lejano en la provincia de Neuquén, desarrollada por la China Satellite Launch and Tracking Control General. Según el documento, el complejo opera una antena de 35 metros con capacidad para captar señales satelitales extranjeras y transferir datos a redes vinculadas al Ejército chino.