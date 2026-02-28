Informe de EE.UU: emitieron una alerta sobre infraestructura espacial china en Argentina. 

Un nuevo reporte del Congreso de Estados Unidos advirtió que China consolidó en Argentina y América Latina una red de estaciones espaciales terrestres y telescopios de uso dual, civil y militar, con potencial para recolectar inteligencia y fortalecer capacidades estratégicas.
El documento, titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, fue elaborado por el Comité Selecto sobre la actividad del gigante asiático en el hemisferio occidental. La investigación menciona al menos once instalaciones vinculadas a Beijing en la región y señala tres enclaves en Argentina, ubicados en Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
La advertencia política en Washington
El presidente del comité, John Moolenaar, sostuvo que la expansión espacial china representa una amenaza directa. “Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”, afirmó.
También vinculó el tema con la política exterior estadounidense y expresó: “El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”.
La estación de espacio profundo en Neuquén
El informe detalla el caso de la Estación Espacio Lejano en la provincia de Neuquén, desarrollada por la China Satellite Launch and Tracking Control General. Según el documento, el complejo opera una antena de 35 metros con capacidad para captar señales satelitales extranjeras y transferir datos a redes vinculadas al Ejército chino.
La instalación se ubica en Bajada del Agrio, sobre la ruta provincial 33. Su construcción comenzó en 2014 durante la presidencia de Cristina Kirchner y la gobernación de Jorge Sapag, y concluyó en 2017. El predio abarca unas 200 hectáreas cedidas por 50 años sin carga impositiva. El informe señala que, aunque en 2016 se firmó un acuerdo que establecía fines exclusivamente civiles, “no se establecieron mecanismos de supervisión”.
San Juan y Santa Cruz bajo la lupa
El segundo punto mencionado es el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en San Juan, donde funciona un sistema láser de medición satelital (SLR) financiado por China. El reporte advierte que el telescopio puede generar datos de localización milimétrica útiles tanto para investigación científica como para defensa antisatélite y alerta estratégica. “Estas capacidades pueden permitir una puntería precisa, la guerra electrónica y la alerta estratégica contra amenazas en el aire, el mar y el espacio”, indica el documento.
En Santa Cruz, la Estación Terrena de Río Gallegos fue aprobada en 2021 como instalación civil tras un acuerdo entre Ascentio Technologies y Emposat. El informe sostiene que esta última mantiene vínculos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular chino y que el equipamiento incluye antenas aptas para comunicaciones seguras y tareas asociadas a guerra electrónica. Una de las antenas carece de especificaciones técnicas públicas, lo que, según el Congreso estadounidense, incrementa las dudas sobre su función real.