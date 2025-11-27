Menos turistas visitaron Argentina en octubre, pero creció la salida de argentinos del pais

Durante el mes de octubre, el ingreso de turistas a la Argentina cayó 5,9%, mientras que aumentó 10,8% la salida del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Estos datos reflejan que continúa la tendencia de meses anteriores, donde la cantidad de argentinos que viajan al exterior aumenta. A pesar de esto, disminuye la cifra de extranjeros que ingresan al país.

Según datos de la Agencia Noticias Argentinas, en el décimo mes del año, el país registró el ingreso de 679.200 visitantes no residentes por todas las vías de acceso. De ese total, 389.800 fueron turistas y 289.500 fueron excursionistas. Esto representó una caída del 5,9% con respecto a octubre del 2024.

Del total del turismo receptivo, el 61,9% provino de los países limítrofes: Brasil (23,1%,) y Uruguay, con 15,1%.

Del total de los turistas no residentes, llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 51,5%, por vía terrestre 37%; y el 11.5% restante por vía fluvial/ marítima.

Incremento en las salidas al exterior

Con respecto a las salidas del país, en octubre se totalizaron 1.228.900 visitantes residentes, de los cuales 725.000 fueron argentinos y 503.900 excursionistas. Así, se incrementó un 10,8% interanual.

El 65,9% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes: Brasil (22,1%) y Chile (19,3%) registraron la mayor cantidad.

La vía aérea fue la más elegida por los turistas no residentes con el 54,2%. Le siguió la terrestre (38,2%) y la fluvial/marítima abajo de todo (7,7%).

De esta manera, octubre registró un saldo negativo de 549.700 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Se dio como consecuencia del saldo negativo de turistas (335.200) y excursionistas (214.500).

Con respecto a la balanza comercial, quedó con un déficit de US$364.600 millones. Esto se dio por el gasto de quienes visitaron el país (US$232.435 millones) mientras que los argentinos desembolsaron US$597.029 millones.