27 de noviembre de 2025 - 22:05

Menos turistas visitaron Argentina en octubre, pero creció la salida de argentinos del pais

Según datos del Indec durante octubre la salida de argentinos al exterior superó los 700 mil y bajó el ingreso de visitantes al país 5,9% interanual.

Bajas en las visitas de turistas al país pero se registró un incrementó un 10,8% interanual en las salidas de los argentinos al exterior.

Bajas en las visitas de turistas al país pero se registró un incrementó un 10,8% interanual en las salidas de los argentinos al exterior.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Durante el mes de octubre, el ingreso de turistas a la Argentina cayó 5,9%, mientras que aumentó 10,8% la salida del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Leé además

Salarios 

Los salarios subieron 3,2% en agosto y le ganaron a la inflación, según el Indec

Por Redacción Economía
Aumentos en la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia en el mes de octubre. 

Aumentó el valor de la canasta de crianza en octubre: cuánto costó según cada edad

Por Redacción Economía

Estos datos reflejan que continúa la tendencia de meses anteriores, donde la cantidad de argentinos que viajan al exterior aumenta. A pesar de esto, disminuye la cifra de extranjeros que ingresan al país.

Según datos de la Agencia Noticias Argentinas, en el décimo mes del año, el país registró el ingreso de 679.200 visitantes no residentes por todas las vías de acceso. De ese total, 389.800 fueron turistas y 289.500 fueron excursionistas. Esto representó una caída del 5,9% con respecto a octubre del 2024.

Del total del turismo receptivo, el 61,9% provino de los países limítrofes: Brasil (23,1%,) y Uruguay, con 15,1%.

G6yC5faXMAESzZ3

Del total de los turistas no residentes, llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 51,5%, por vía terrestre 37%; y el 11.5% restante por vía fluvial/ marítima.

Incremento en las salidas al exterior

Con respecto a las salidas del país, en octubre se totalizaron 1.228.900 visitantes residentes, de los cuales 725.000 fueron argentinos y 503.900 excursionistas. Así, se incrementó un 10,8% interanual.

El 65,9% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes: Brasil (22,1%) y Chile (19,3%) registraron la mayor cantidad.

La vía aérea fue la más elegida por los turistas no residentes con el 54,2%. Le siguió la terrestre (38,2%) y la fluvial/marítima abajo de todo (7,7%).

De esta manera, octubre registró un saldo negativo de 549.700 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Se dio como consecuencia del saldo negativo de turistas (335.200) y excursionistas (214.500).

Con respecto a la balanza comercial, quedó con un déficit de US$364.600 millones. Esto se dio por el gasto de quienes visitaron el país (US$232.435 millones) mientras que los argentinos desembolsaron US$597.029 millones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sigue creciendo el consumo en los hogares en Argentina.

El consumo en hogares subió 1,9% interanual en octubre: qué rubros lideran el crecimiento

Por Redacción Economía
El turismo de Mendoza atraviesa una temporada marcada por un factor decisivo: las experiencias Foto: Los Andes

Turistas más planificados y exigentes: cómo cambia el perfil del visitante en Mendoza y las claves del repunte

Por Verónica De Vita
Fin de semana XL: según las proyecciones del Ente Mendoza Turismo (Emetur), el nivel de ocupación promedio rondará el 80% en toda la provincia

Expectativa del sector turístico por el fin de semana XL: esperan una ocupación del 85%

Por Verónica De Vita
Un reciente fallo reavivó el dilema por la propina para los mozos 

Polémica por el juicio a un conocido restaurante y la propina a los mozos: ¿Son o no parte del salario?

Por Redacción Economía