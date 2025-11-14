Aumentó el valor de la canasta de crianza en octubre: cuánto costó según cada edad

Los hogares necesitaron entre $441.173 y $557.173 en octubre para cubrir los gastos de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Los valores publicados por el Indec revelan que la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $441.173: $137.485 fueron costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 fueron costos de cuidado.
Según información de Agencia Noticias Argentinas, con respecto a septiembre, registró un incremento del 0,9%.
Para la crianza un niño de 1 a 3 años, el costo de la canasta fue de $524.597 en octubre. Este valor estuvo compuesta por $177.526 de bienes y servicios y $347.071 de cuidados. En octubre hubo un aumento del 1,04% la canasta para un menor de entre 1 y 3 años.
Con respecto a niños de 4 a 5 años, el número total vuelve a disminuir y se ubica en $443.020, como consecuencia de $226.100 en costos de bienes y servicios y $216.920 en costos de cuidado. En el décimo mes subió 1,5% y quedó con la mayor variación entre las cuatro canastas.
Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $557.173, en donde $280.478 representaron los costos de bienes y servicios y $276.695 en costos de cuidado. Al igual que el grupo anterior, registró un incremento del 1,5% contra septiembre.
El estudio del INDEC presenta los datos correspondientes a canastas de crianza de entre 0 a 12 años e incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.