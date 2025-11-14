Aumentó el valor de la canasta de crianza en octubre: cuánto costó según cada edad

El Indec publicó los valores correspondientes al mes de octubre para el costo de crianza. Los valores cambian según la edad.

Aumentos en la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia en el mes de octubre.

Los hogares necesitaron entre $441.173 y $557.173 en octubre para cubrir los gastos de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los valores publicados por el Indec revelan que la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $441.173: $137.485 fueron costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 fueron costos de cuidado.

Según información de Agencia Noticias Argentinas, con respecto a septiembre, registró un incremento del 0,9%.

Valores de la canasta de crianza según la edad Para la crianza un niño de 1 a 3 años, el costo de la canasta fue de $524.597 en octubre. Este valor estuvo compuesta por $177.526 de bienes y servicios y $347.071 de cuidados. En octubre hubo un aumento del 1,04% la canasta para un menor de entre 1 y 3 años.

canasta de crianza indec Con respecto a niños de 4 a 5 años, el número total vuelve a disminuir y se ubica en $443.020, como consecuencia de $226.100 en costos de bienes y servicios y $216.920 en costos de cuidado. En el décimo mes subió 1,5% y quedó con la mayor variación entre las cuatro canastas.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $557.173, en donde $280.478 representaron los costos de bienes y servicios y $276.695 en costos de cuidado. Al igual que el grupo anterior, registró un incremento del 1,5% contra septiembre. El estudio del INDEC presenta los datos correspondientes a canastas de crianza de entre 0 a 12 años e incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.