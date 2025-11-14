Mendoza se prepara para un encuentro internacional de enoturismo: cómo inscribirse

Mendoza será sede de la Jornada Académica Internacional de Enoturismo del 16 al 18 de noviembre, organizada por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) , la Organización Mundial del Enoturismo (OMET) y la Red Latinoamericana del Vino .

El encuentro reunirá a especialistas, universidades y actores estratégicos del sector para promover el desarrollo del vino y el turismo enológico, fortaleciendo el enoturismo UNCuyo a nivel regional y global.

La propuesta combinará paneles de expertos, visitas técnicas y mesas de trabajo entre instituciones académicas de distintas regiones vitivinícolas. El evento se desarrollará de manera híbrida, con sedes en la Facultad de Ciencias Agrarias , el CICUNC de la UNCUYO y varias bodegas de Mendoza, reforzando la relación entre territorio, producción y conocimiento, un distintivo del turismo vitivinícola de la provincia.

Durante tres días, los participantes discutirán el estado actual del enoturismo, su innovación, sostenibilidad y la construcción de agendas de cooperación internacional.

Según los organizadores, se abordará “el rol de la academia y la vinculación con el sector privado y organismos de gobierno” , un eje clave para consolidar el turismo de vino en América Latina.

Además, la iniciativa será un aporte al plan de acción de OMET Academy en América Latina y permitirá la participación activa en los espacios globales OMET/GWTO, consolidando la proyección internacional del enoturismo local.

Para participar, se puede realizar la inscripción en este link: Formulario de inscripción.

Mendoza como modelo global de turismo vitivinícola

Mendoza se posiciona no solo como ícono del vino, sino también como un referente académico y articulador regional del enoturismo UNCuyo. La integración entre universidades, sector privado y organismos de gobierno permite fortalecer la innovación y la sostenibilidad en la actividad vitivinícola, al tiempo que se promueven experiencias de turismo cultural y enológico.

La dinámica itinerante del evento, que combina sedes académicas con visitas a bodegas, potencia la relación entre conocimiento y territorio. Conocé el programa completo: