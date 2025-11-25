El consumo en hogares subió 1,9% interanual en octubre: qué rubros lideran el crecimiento

Así lo informó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, quien destacó que el consumo continúa dinámico pese a que la inflación superó el 2% por segundo mes consecutivo.

El consumo en los hogares mostró un incremento moderado durante octubre, con una suba en el gasto destinado a bienes y servicios que reflejó un leve avance frente al año anterior. De acuerdo con los datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el movimiento del consumo continúa dinámico.

En octubre, el indicador registró una variación positiva del 1,9% interanual, con un crecimiento desestacionalizado de 0,3% respecto a septiembre. Este índice desarrollado por la CAC permite seguir de cerca el comportamiento mensual de las compras en bienes y servicios finales, ampliando la información disponible para analizar el comercio y la actividad económica.

La CAC señaló que esta evolución del consumo en términos de precios ocurre mientras “en este segundo semestre del 2025 se registra una leve aceleración de la inflación. Esto es, tras la cifra de 2,3% en la variación del IPC de octubre se registró por segunda vez consecutiva una inflación por encima del 2%”.

A su vez, este mes arroja una variación interanual (de octubre de 2024 al actual) de 31,3% y una acumulada durante todo 2025 de 24,8%.

Crecimiento en indumentaria y transporte Al analizar el desempeño de algunos rubros en particular, se observa una dinámica heterogénea en las variaciones interanuales respecto a los valores de octubre de 2024. El rubro de indumentaria y calzado mostró un crecimiento estimado de 5,2% interanual.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró en octubre un crecimiento interanual del 1,6%, en un contexto en el que “continúa traccionando positivamente el patentamiento de automóviles, cuya marcha ascendente respecto al año pasado no se detiene”. Recreación y cultura mostró en octubre un crecimiento de 10,3% interanual. En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró una retracción estimada de 0,5% en octubre respecto al mismo mes de 2024.