Vuelco en Ruta 7: un auto chocó contra una vaca que había quedado suelta tras el accidente del camión jaula

Un Volkswagen Up volcó de madrugada en Santa Rosa después de impactar con uno de los animales que aún deambulan por la zona, tras el vuelco del camión con ganado ocurrido el jueves. El conductor sufrió lesiones leves.

Por Enrique Pfaab

Un nuevo siniestro vial volvió a poner en alerta a las autoridades en la Ruta 7, en Santa Rosa. Durante la madrugada de este viernes, un auto volcó luego de impactar contra una vaca que se cruzó de manera repentina en la calzada, en el kilómetro 945, en una zona donde todavía permanecen animales sueltos tras el accidente ocurrido el día anterior.

El episodio se produjo cerca de la 1.20, cuando un Volkswagen Up que circulaba de oeste a este colisionó con el vacuno. A raíz del choque, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó volcado sobre el sector sur de la ruta.

En el auto viajaban un hombre de 57 años, quien sufrió lesiones leves, y una mujer que lo acompañaba, que resultó ilesa. Personal policial y de emergencias asistió rápidamente en el lugar y confirmó la presencia del animal que habría provocado el impacto. El conductor fue atendido por médicos de la zona y se constató que sus heridas no revestían gravedad.

Este siniestro se produjo en el mismo tramo donde, durante la tarde del jueves, un camión jaula que transportaba ganado chocó desde atrás a otro transporte y volcó, generando una compleja situación. El vehículo llevaba unos 65 vacunos: cinco murieron, alrededor de veinte quedaron atrapados entre los restos del camión y el resto escapó hacia la ruta, lo que incrementó el riesgo para los automovilistas que circulan por el lugar.

Las autoridades trabajan para localizar y retirar a los animales que aún permanecen sueltos, con el objetivo de evitar nuevos accidentes en uno de los corredores viales más transitados de la provincia.

