Ataque a un psicólogo en Palermo: un "viudo negro" fue denunciado por su hermano cuando lo reconoció por TV

Abel Ruiz es uno de los tres "viudos negros" que drogó y apuñaló a un psicólogo en Palermo el pasado 8 de noviembre. El joven de 21 años, fue identificado por su propio hermano, quien lo reconoció en las imágenes difundidas por televisión y llamó al 911. Se dictó su procesamiento con prisión preventiva por el delito de robo agravado.

Tras la denuncia, detectives de la Policía de la Ciudad compararon la fotografía de Abel Ruiz en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) con las imágenes captadas por las cámaras del edificio, a través de esto, confirmaron la coincidencia.

La jueza Paula González ordenó allanar el domicilio del sospechoso en la villa Zavaleta, Barracas. En el lugar, encontraron, debajo del cochón, dos blísteres de pastillas (clonazepan y alplax) y un cuchillo similar al utilizado para atacar al psicólogo Oscar Antúnez. El sospechoso no se encontraba en la casa cuando el personal de la Policía de la Ciudad hizo el procedimiento

Abel se entregó después en la Comisaría Vecinal 4D de la fuerza de seguridad porteña. Al momento en el que se presentó, notaron que había realizado un cambio ya que estaba teñido de rubio

En las últimas horas, la jueza González procesó a Ruiz con prisión preventiva por el delito de robo agravado.

“Más allá de la llamada al 911 que reveló la identidad del imputado, fue el propio Ruiz quien, en el marco del descargo por escrito que presentó junto a su defensa, admitió haber tomado parte en el hecho que se le atribuye, sin perjuicio de las demás cuestiones que rechazó, inherentes a la utilización del cuchillo por parte de uno de sus cómplices. Pero además, sus rasgos fisionómicos, y en particular los precisos detalles que brindó la víctima respecto del piercing en la mejilla y el tatuaje de números romanos que posee el acusado en el cuello, coinciden plenamente con las características que presenta Ruiz“, explicó la magistrada según una resolución a la que accedió el medio La Nación.

“Considero que la imputación que recae sobre Abel Ruiz encuentra apoyo en la totalidad de las pruebas colectadas, valoradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica que dan cuenta de la responsabilidad que le cupo en el evento analizado, por lo que encuentro alcanzado entonces el estándar de probabilidad requerido en este estadio procesal, para avanzar en el grado de reproche respecto de los sucesos descriptos”, sostuvo la jueza González al procesar al sospechoso.

El sospechoso negó haber utilizado un cuchillo. Según fuentes judiciales, argumentó: “Yo no sabía que mi compañero iba a llevar y usar un cuchillo, no sé si lo agarró de ahí o lo llevó. No hago esas cosas de lastimar a la gente, como dijo la víctima, nunca tuve el cuchillo en mi poder, fue mi compañero que se puso nervioso y se mandó solo a usar eso, nos traicionó”.

El ataque al psicólogo en Palermo

El hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de noviembre en el departamento del psicólogo Oscar Antúnez un edificio ubicado sobre la calle Paraguay.

El relato del psicólogo indica que lo “doparon” y, cómo se despertó mientras lo ataban, generó mayor violencia en los atacantes, recibiendo puñaladas. Los cómplices pudieron acceder al lugar gracias al primer joven que, a las 2.42 de la noche, salió del departamento y les abrió la puerta.

“Después me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama. Empezaron a jugar entre ellos con mi ropa, la cual me robaron, al igual que una computadora nueva y dos celulares ya que yo había cambiado de teléfono el martes”.

Finalmente, los “viudos negros” huyeron con un botín de 7000 dólares, 500.000 pesos, dos dispositivos móviles entre ellos un iPhone 17 Pro Max gris y un Samsung S23 Plus. Además se llevaron diversas prendas de vestir y dos pares de zapatillas.

Ahora, los detectives policiales intentan identificar a los otros dos “viudos negros” que participaron del robo.