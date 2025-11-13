Un psicólogo fue drogado, apuñalado y desvalijado por "viudos negros" que conoció en Tinder

Un psicólogo de 38 años fue víctima de un violento asalto en su departamento del barrio porteño de Palermo , luego de ser drogado y atacado por tres “viudos negros” que conoció a través de una app de citas. Los delincuentes lo golpearon, lo apuñalaron y se llevaron todos sus ahorros y pertenencias.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de noviembre en un edificio ubicado sobre la calle Paraguay. Según el parte policial al que accedió Noticias Argentinas, la Policía de la Ciudad acudió al lugar alrededor de las 4.30 tras recibir una denuncia por un robo con una persona herida.

El sujeto fue trasladado al Hospital Rivadavia con una herida de arma blanca en el antebrazo izquierdo, pero ya se encuentra fuera de peligro. “Me desperté con las manos atadas y sangrando. Uno de ellos me gritó que era un trabajo y que tenía que morir” , contó Alfredo, la víctima del caso.

Según el informe policial, la víctima se reunió el 7 de noviembre con el joven con quien se habían visto una vez. Chatearon un mes y concretaron este encuentro en el departamento de Alfredo. Según las grabaciones de las cámaras del edificio, se puede ver a la víctima ingresar sólo con el joven.

El relato del psicólogo indica que lo “doparon” y, cómo se despertó mientras lo ataban, generó mayor violencia en los atacantes, recibiendo puñaladas. Los cómplices pudieron acceder al lugar gracias al primer joven que, a las 2.42 de la noche, salió del departamento y les abrió la puerta.

En la última toma, a las 3.48 de la madrugada del 8 de noviembre, los tres agresores se retiraron de la propiedad con la cabeza a gacha y a consciencia de la cámara de seguridad que registra las imágenes.

Relato del psicólogo: chats y una cita en su casa

Alfredo explicó que en la aplicación, el agresor “se hacía llamar Julián Gutiérrez con perfil verificado” y añadió: “Tuvimos una cita en un bar, no surgió algo romántico y pensamos en construir una amistad. Era una persona educada, amable, humilde y atento. Me generó confianza”.

“El viernes me dijo que tenía ganas de hacer algo, pero yo le comenté que estaba muy cansado por el trabajo así que pensaba dormir temprano, entonces me dijo que cenemos juntos y la cortemos temprano porque él también estaba cansado, a lo que accedí”, continuó el damnificado.

En tanto, el profesional resaltó: “No veía nada malo, ni raro. Fue el primer encuentro en mi casa porque la primera vez fue afuera por cautela. Él me dijo que no tomaba cerveza y prefirió traer un vodka con gaseosa, pero tomé principalmente gaseosa”.

Embed - Víctima relata brutal ataque de "viudos negros" en Palermo

“Me desperté y tenía atadas las manos”, asume

“Él fue tres veces al baño, yo fui una sola vez y ahí fue cuando puso algo en mi bebida. Miramos tele, pestañeé y cuando volví a abrir los ojos, tenía las manos atadas y una me sangraba por la fuerza de la atadura. Me maniataron con los cordones de mis zapatillas”, añadió.

“Reaccioné a abrir los ojos y me gritaron, entonces se puso violento y me dijo que era un trabajo. Me ataron los pies, me dijeron que me quede quieto, me golpearon la cabeza y presumía de un bulto en la cintura, pero nunca vi un arma”, rememoró la víctima.

Por tanto, el hombre explicó: “El que tenía el cuchillo estaba más agresivo. Agarraron la plata del alquiler y ahí tomó el cuchillo de carnicería, lo empuñó, me quiso dar en el pecho, pero puse el brazo y me lo clavó en el antebrazo. Sacó el cuchillo, se enojó y me dijo que era ‘un hijo de puta’ y que tenía que morir”.

“Después me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama. Empezaron a jugar entre ellos con mi ropa, la cual me robaron, al igual que una computadora nueva y dos celulares ya que yo había cambiado de teléfono el martes”.