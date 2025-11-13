Allanaron la casa de un exjugador de La Lepra por una causa de tenencia de material de abuso sexual infantil

En la mañana de este jueves, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la sección Trata de Personas llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Alto Verde , en Santa Fe, propiedad del futbolista de Unión , Cristian Tarragona . En el inmueble también viven familiares del delantero.

Detuvieron en Las Heras a un joven que era buscado por al menos tres robos de motos

Menor de edad fue a cortarse el pelo y denunció que la peluquera, una mujer trans, lo abusó

El operativo se realizó en una casa ubicada en la Manzana 7 , frente a una plaza, y forma parte del programa internacional “Escudos para la niñez” , que impulsa procedimientos simultáneos en distintos puntos del país y del mundo para combatir la circulación de material de abuso sexual infantil . En esta oportunidad, también hubo intervenciones en Villa Constitución .

Según informaron a TN , el objetivo del allanamiento fue secuestrar dispositivos electrónicos , celulares, computadoras, pendrives, o cualquier elemento que pudiera contener material digital ilegal vinculado a explotación sexual infantil .

Hasta el momento, no hay personas detenidas y las autoridades aclararon que todavía "no está identificada la persona del grupo" que podría estar vinculada a la investigación.

Tarragona, de 34 años, no se encontraba en su casa al momento del procedimiento , ya que estaba en camino al entrenamiento de Unión cuando llegó la policía al domicilio. La vivienda tiene al fondo varios departamentos , lo que también fue objeto de inspección por parte de los investigadores.

Quién es Cristian Tarragona

El delantero llegó a Unión de Santa Fe en el último mercado de pases como jugador libre, tras finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba, y firmó contrato hasta diciembre de 2026. Entre 2016-17 jugó 37 partidos en Independiente Rivadavia.

Allanaron la casa de un futbolista de Unión por tenencia de material de abuso sexual infantil Cristian Tarragona, futbolista de Unión de Santa Fe.

Antes había tenido pasos por San Lorenzo, Vélez, Gimnasia La Plata, Platense, Patronato, Temperley, Independiente Rivadavia, Juventud Unida, Tiro Federal, Santamarina, Alvear, Arsenal y el Atlante de México, entre otros.

En su etapa en Talleres disputó 38 partidos, hizo cinco goles y fue campeón de la Supercopa Internacional.