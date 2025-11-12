12 de noviembre de 2025 - 21:37

Escándalo en Tucumán: presos trabajaban como albañiles en la casa de verano de un jefe policial

Por el hecho se reportó policías detenidos y altos mandos puestos a disponibilidad. Denuncias anónimas destaparon el caso.

Alto rango de la Policía de Tucumán acusado de sacar presos y ponerlos a trabajar de albañiles.

Comunicación Tucumán
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos policías corrieron la misma suerte que dos convictos en Tucumán, los cuatro quedaron detenidos. Además dos altos mandos locales fueron pasados a disponibilidad, en un caso en el que todos estaban involucrados.

Según trascendió, los presos oficiaban de albañiles con tal que se le facilitaran la salida de la Comisaría Chusca, donde cumplían la condena. Los detenidos terminaban haciendo trabajos en la casa de veraneo de una autoridad policial.

Los principales acusados ahora son el jefe Gustavo Beltrán, y subjefe, Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte, que fueron pasados a disponibilidad. Los condenados realizaban las remodelaciones en el domicilio que pertenecía a esta mayor autoridad.

Denuncias anónimas destaparon el caso

Todo salió a la luz en el marco de una investigación de depuración interna de la fuerza provincial. El operativo fue encabezado por el ministro de Seguridad, Agüero Gamboa, y la Jefatura de Policía, gracias a una serie de denuncias anónimas.

Las acusaciones llegaron a oídos de las autoridades en forma telefónica. La alerta era respecto a la circulación inusual de personas con antecedentes penales en la localidad tucumana de El Cadillal.

Ahora, los reos involucrados en este hecho fueron trasladados al nuevo complejo penitenciario Benjamín Paz, que se encuentra a 54 kilómetros de la capital. Por su parte, el jefe Beltrán debió declarar en la unidad de recursos humanos policiales, así como su segundo se vio obligado a entregar su celular.

“Fue un golpe muy fuerte para la institución, pero esto demuestra que estamos trabajando con firmeza en la depuración interna. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir”, destacó Gamboa.

De acuerdo a lo informado en el sitio oficial del Gobierno de Tucumán, el ministro detalló que, por decisión del gobernador, los dos efectivos fueron dados de baja de inmediato. La misma sanción le correspondió al jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Norte.

“Los sumarios administrativos siguen su curso y van a ponerse a disposición de la Justicia. Hasta ahora, estamos hablando de 10 u 11 sumarios en trámite. El jefe y el subjefe estuvieron al tanto desde el primer momento. Fueron también defraudados por quienes debían responderles”, añadió el ministro de Seguridad local.

