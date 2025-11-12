La mujer, de 69 años, fue golpeada por un desconocido cuando caminaba cerca del Abasto Shopping. Sufrió un traumatismo craneal y murió horas después.

Una turista brasileña de 69 años murió tras ser brutalmente atacada en plena vía pública por un hombre que la agredió “sin motivo aparente” en la avenida Corrientes al 3200, a metros del Abasto Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima, identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, había llegado recientemente a la capital para acompañar a su hija, quien estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El ataque ocurrió el jueves pasado al mediodía, cuando la mujer se dirigía a un banco para retirar dinero. Según testigos, un hombre de unos 30 años la interceptó y la golpeó con violencia, provocando que cayera al suelo y golpeara su cabeza contra la vereda.

Una turista brasileña murió tras ser atacada sin motivo en plena avenida Corrientes Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, la mujer de 69 años que murió tras ser atacada "sin motivos". Una ambulancia del SAME llegó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima en estado crítico a un hospital cercano. “Llegó con vida. Mi prima la vio y habló con ella, pero en la madrugada murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño G1.

Maria Vilma permaneció en coma hasta la medianoche del viernes, cuando se confirmó su fallecimiento producto de un traumatismo craneoencefálico grave.