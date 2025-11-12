Una turista brasileña murió tras ser atacada sin motivo en plena avenida Corrientes.

Una turista brasileña de 69 años murió tras ser brutalmente atacada en plena vía pública por un hombre que la agredió “sin motivo aparente” en la avenida Corrientes al 3200, a metros del Abasto Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires.
La mujer, de 69 años, fue golpeada por un desconocido cuando caminaba cerca del Abasto Shopping. Sufrió un traumatismo craneal y murió horas después.
Una turista brasileña de 69 años murió tras ser brutalmente atacada en plena vía pública por un hombre que la agredió “sin motivo aparente” en la avenida Corrientes al 3200, a metros del Abasto Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires.
La víctima, identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, había llegado recientemente a la capital para acompañar a su hija, quien estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El ataque ocurrió el jueves pasado al mediodía, cuando la mujer se dirigía a un banco para retirar dinero. Según testigos, un hombre de unos 30 años la interceptó y la golpeó con violencia, provocando que cayera al suelo y golpeara su cabeza contra la vereda.
Una ambulancia del SAME llegó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima en estado crítico a un hospital cercano. “Llegó con vida. Mi prima la vio y habló con ella, pero en la madrugada murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño G1.
Maria Vilma permaneció en coma hasta la medianoche del viernes, cuando se confirmó su fallecimiento producto de un traumatismo craneoencefálico grave.
Según informó TN, La víctima era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y había dedicado más de 20 años al servicio público en su país. Nacida en Itapuranga, en el noroeste del estado de Goiás, residía en Goiânia, pero pasaba largas temporadas en Argentina acompañando a su hija, Carolina Bizinoto.
“Era muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, recordó Letiére Almeida, colega de la mujer.
Tras el ataque, la Policía de la Ciudad montó un operativo para dar con el agresor, que fue detenido horas después en la intersección de avenida Córdoba y Junín, a unas 15 cuadras del lugar del hecho.
Fuentes policiales informaron a Clarín que el hombre tenía un nuevo brote al momento de ser arrestado y agredió a otra persona antes de ser reducido. Fue trasladado al Hospital Borda, donde quedó internado bajo custodia.
Según los registros, el atacante posee al menos 20 antecedentes por delitos graves, entre ellos robos, lesiones y desórdenes en la vía pública, además de varias internaciones psiquiátricas en los hospitales Durand, Piñero y Borda, desde 2017.