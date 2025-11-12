Locura total: padres incendiaron la casa de un nene de 10 años acusado de manosear a dos compañeras

El hecho ocurrió ayer en el barrio Jorge Newbery, donde padres y vecinos reaccionaron con violencia tras conocerse la denuncia. Docentes iniciaron un paro de 24 horas.

Mar del Plata: acusan a un niño de 10 años de manosear a dos compañeras y los padres incendiaron su casa.

Un episodio de violencia y confusión conmocionó este lunes a la comunidad educativa del barrio Jorge Newbery, en Mar del Plata, donde un niño de 10 años fue acusado de manosear a dos alumnas de 7 años dentro de la Escuela N° 21, ubicada frente a la Comisaría 12°.

Según informó diario La Capital, el conflicto se desató cuando la madre de una de las niñas tomó conocimiento de la situación y alertó a otros padres, lo que generó una reacción masiva en el horario de salida escolar. Decenas de personas se acercaron al establecimiento para pedir explicaciones y exigir medidas, mientras que los alumnos fueron retenidos preventivamente unos minutos dentro de la escuela para garantizar su seguridad, por orden policial.

Padres incendiaron la casa del alumno acusado La tensión escaló rápidamente. Un grupo de padres cortó el tránsito en la esquina de avenida Colón y calle 212, mientras que la madre de una de las presuntas víctimas y otros tutores se dirigieron a la vivienda del niño, ubicada en la zona de Roca y Wilde, donde vandalizaron y prendieron fuego la casa.

La Policía desplegó un fuerte operativo en la zona para custodiar la escuela y evitar nuevos incidentes, ante el riesgo de un posible "linchamiento".

"No podemos entender qué es lo que se le puede atribuir a un menor de esa edad, qué idea de ataque sexual o abuso, o perversión puede interpretarse con ese acto que, de haber sucedido, merece un tratamiento distinto al que el reclamo solicita”, dijo una fuente en relación al pedido de justicia