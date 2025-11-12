12 de noviembre de 2025 - 09:31

La desgarradora carta de la mamá de Débora Bulacio, la joven asesinada por su pareja: "Toco tu cuerpo, no tu alma"

La mujer de 39 años que estaba desaparecida desde el sábado en Necochea, fue hallada ayer enterrada cerca del Lago de los Cisnes.

La madre de Débora Bulacio despidió a su hija con una emotiva carta y pidió justicia por el femicidio &nbsp;

La madre de Débora Bulacio despidió a su hija con una emotiva carta y pidió justicia por el femicidio

 

Foto:

Facebook
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

María Luisa Del Valle, madre de Débora Bulacio —la mujer asesinada por su pareja, Ángel Gutiérrez, en la ciudad de Necochea—, publicó una conmovedora carta en sus redes sociales luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de su hija en el Lago de los Cisnes, tras una intensa búsqueda.

Leé además

Débora viajó a Necochea para “limar asperezas” con su pareja; los investigadores hallaron su carpa con manchas de sangre a tres kilómetros del cuerpo.

Quién es Ángel Gutiérrez, el acusado por el femicidio de Débora Bulacio tras una pelea en un camping

Por Redacción Policiales
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas en Florencia Varela.

Es oficial: la Justicia federal investigará el triple femicidio de Florencio Varela y la trama narco

Por Redacción Policiales

A través de su cuenta de Facebook, Del Valle expresó un profundo dolor por la pérdida: “Toco tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos”, escribió.

En su mensaje, también recordó la calidez y generosidad de Débora: “Queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas, tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un te amo. Dios nos prestó por un ratito tu vida”.

Embed

La madre hizo alusión además a las pérdidas previas que había sufrido su hija: “Dámaris Débora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba y te encontraste con tu hermanita mayor. Seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo”.

Con un mensaje cargado de fe y promesa de justicia, Del Valle concluyó: “Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti. Se hará justicia, te lo por seguro, porque la justicia celestial y la terrenal se unieron”.

Finalmente, cerró la carta con una frase que resume su sentimiento: “Te quisieron ocultar, pero se olvidaron que sos LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece”.

En otras publicaciones, la madre de Débora apuntó directamente contra Ángel Gutiérrez, a quien calificó de “asesino”, y reiteró su pedido de justicia por el femicidio que conmocionó a Necochea.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Débora Bulacio Del Valle, la víctima de 39 años.

Encontraron muerta a Débora Bulacio, la mujer que era buscada en Necochea: hay un detenido

Por Redacción Policiales
Revelan cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Los detalles aberrantes de cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Por Redacción Policiales
Luego de darse a conocer el video que muestra la caída de Matilda, su padre pide justicia y que se nombre al caso como femicidio. 

Un video se suma como prueba del presunto femicidio de la estudiante que murió tras caer del balcón

Por Redacción Policiales
Investigan el caso de posible femicidio de una estudiante de nacionalidad boliviana que murió traes caer del balcón. 

Investigan caso de femicidio de una joven que murió tras caer de un balcón

Por Redacción Policiales