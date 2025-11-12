La desgarradora carta de la mamá de Débora Bulacio, la joven asesinada por su pareja: "Toco tu cuerpo, no tu alma"

La mujer de 39 años que estaba desaparecida desde el sábado en Necochea, fue hallada ayer enterrada cerca del Lago de los Cisnes.

La madre de Débora Bulacio despidió a su hija con una emotiva carta y pidió justicia por el femicidio

María Luisa Del Valle, madre de Débora Bulacio —la mujer asesinada por su pareja, Ángel Gutiérrez, en la ciudad de Necochea—, publicó una conmovedora carta en sus redes sociales luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de su hija en el Lago de los Cisnes, tras una intensa búsqueda.

A través de su cuenta de Facebook, Del Valle expresó un profundo dolor por la pérdida: “Toco tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos”, escribió.

En su mensaje, también recordó la calidez y generosidad de Débora: “Queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas, tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un te amo. Dios nos prestó por un ratito tu vida”.

Embed La madre hizo alusión además a las pérdidas previas que había sufrido su hija: “Dámaris Débora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba y te encontraste con tu hermanita mayor. Seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo”.

Con un mensaje cargado de fe y promesa de justicia, Del Valle concluyó: “Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti. Se hará justicia, te lo por seguro, porque la justicia celestial y la terrenal se unieron”.

Finalmente, cerró la carta con una frase que resume su sentimiento: “Te quisieron ocultar, pero se olvidaron que sos LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece”. En otras publicaciones, la madre de Débora apuntó directamente contra Ángel Gutiérrez, a quien calificó de “asesino”, y reiteró su pedido de justicia por el femicidio que conmocionó a Necochea.