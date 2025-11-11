11 de noviembre de 2025 - 16:17

Encontraron muerta a Débora Bulacio, la mujer que era buscada en Necochea: hay un detenido

La causa fue caratulada como femicidio. En tanto, el principal sospechoso del crimen, se encuentra detenido, aún sin prestar declaración.

Débora Bulacio Del Valle, la víctima de 39 años.

Débora Bulacio Del Valle, la víctima de 39 años.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Luego de tres días de búsqueda, la Policía de Buenos Aires confirmó este martes el hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio Del Valle, la mujer de 39 años que estaba desaparecida desde el sábado en Necochea. La víctima fue encontrada enterrada cerca del Lago de los Cisnes.

Leé además

El joven futbolista misionero de 17 años, identificado como Dilan González, murió ahogado en el río Paraná.

Ganó 8 a 0 con su equipo, se fue al río con su novia y murió ahogado: el trágico final de una joven promesa de Vélez

Por Redacción Policiales
Camionero chocó y mató a motociclista tras una discusión de tránsito.

Una pelea de tránsito terminó en muerte en Buenos Aires: el video y los detalles del caso

Por Redacción Policiales

Según informaron fuentes judiciales, fue encontrada a pocos metros del camping donde había sido vista por última vez junto a su pareja. También detallaron que el hallazgo de la joven se produjo durante un rastrillaje realizado por efectivos de la DDI local.

“El cuerpo fue hallado en la zona lindera al Lago de los Cisnes sobre la arena enterrada”, indicaron los investigadores, que calificaron la escena como “terrible”.

Mensaje incriminador: “Me pegó y me aflojó un diente”

El lugar donde fue encontrada Débora está muy cerca del acceso al camping Miguel Lillo, donde se la vio con vida por última vez el 8 de noviembre. En el lugar esperaban con angustia dos hermanas y una tía de la víctima, que era madre de tres hijos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, junto con la jueza de Garantías Aida Ihuez. El principal sospechoso, la pareja de Débora, había sido detenido el lunes y se negó a declarar ante el fiscal.

De acuerdo con la causa, la pareja había llegado días antes desde la localidad bonaerense de Villa Cacique para pasar unos días de descanso. El sereno del lugar los vio discutir, pero no vio golpes. No obstante, en su último mensaje enviado a uno de sus hijos que “su pareja le había pegado”.

Estos indicios fueron suficientes para el fiscal y la jueza, que de inmediato detuvieron al sospechoso por femicidio pese a que aún no se sabía si Débora estaba o no muerta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

se acerca el estreno de yiya: que esperar de los primeros capitulos

Se acerca el estreno de Yiya: Qué esperar de los primeros capítulos

Por Carina Bruzzone
julieta zylberberg como yiya murano: me base en la monstruosidad y la falta de afecto por todo

Julieta Zylberberg como Yiya Murano: "Me basé en la monstruosidad y la falta de afecto por todo"

Por Carina Bruzzone
decathlon abrio sus puertas en la argentina: cuales son los productos disponibles

Decathlon abrió sus puertas en la Argentina: cuáles son los productos disponibles

Por Redacción Economía
Batalla campal de madres dentro de una escuela de José C. Paz.

Batalla campal entre madres en el patio de una escuela de Buenos Aires: empujones, golpes y corridas

Por Redacción Sociedad