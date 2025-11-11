Encontraron muerta a Débora Bulacio, la mujer que era buscada en Necochea: hay un detenido

La causa fue caratulada como femicidio. En tanto, el principal sospechoso del crimen, se encuentra detenido, aún sin prestar declaración.

Luego de tres días de búsqueda, la Policía de Buenos Aires confirmó este martes el hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio Del Valle, la mujer de 39 años que estaba desaparecida desde el sábado en Necochea. La víctima fue encontrada enterrada cerca del Lago de los Cisnes.

Según informaron fuentes judiciales, fue encontrada a pocos metros del camping donde había sido vista por última vez junto a su pareja. También detallaron que el hallazgo de la joven se produjo durante un rastrillaje realizado por efectivos de la DDI local.

“El cuerpo fue hallado en la zona lindera al Lago de los Cisnes sobre la arena enterrada”, indicaron los investigadores, que calificaron la escena como “terrible”.

Mensaje incriminador: “Me pegó y me aflojó un diente” El lugar donde fue encontrada Débora está muy cerca del acceso al camping Miguel Lillo, donde se la vio con vida por última vez el 8 de noviembre. En el lugar esperaban con angustia dos hermanas y una tía de la víctima, que era madre de tres hijos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, junto con la jueza de Garantías Aida Ihuez. El principal sospechoso, la pareja de Débora, había sido detenido el lunes y se negó a declarar ante el fiscal.