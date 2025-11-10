10 de noviembre de 2025 - 22:38

Una pelea de tránsito terminó en muerte en Buenos Aires: el video y los detalles del caso

Todo sucedió el sábado, pero este lunes se difundió el registro de una cámara de seguridad y la confirmación que el acusado continuará detenido.

Camionero chocó y mató a motociclista tras una discusión de tránsito.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El sábado por la mañana, en la ciudad bonaerense Azul, Miguel Jorge Mele (58) impactó con su grúa a Diego Maximiliano Marianache (46), que se trasladaba en moto. El motociclista murió y ahora el conductor del rodado mayor permanece detenido.

La violenta secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. La investigación de las autoridades señala que ambos conductores habían protagonizado una serie de maniobras peligrosas, previo al choque fatal.

En un momento, Mele giró bruscamente hacia la derecha, impactando contra la Motomel 150cc y provocando que Marianache chocara contra un árbol. Este último impacto fue lo que le causó la muerte en el acto al motociclista, que registraba politraumatismos y hemorragias internas.

El caso quedó registrado por una cámara de seguridad y fue presenciado por testigos que alertaron al 911, lo que permitió avanzar en la investigación y ordenar la medida judicial.

Cómo continúa el caso

El fiscal David Carballo le imputó el delito de homicidio simple a Mele, que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de cárcel y no es excarcelable. Este lunes, el camionero se negó a declarar ante la Justicia.

Cabe mencionar que Mele, tras ser detenido e imputado, había pedido pasar la indagatoria para esta jornada y quería esperar a su abogado para dar las explicaciones del caso. Sin embargo, el letrado no apareció y el transportista, acompañado por un defensor oficial, eligió el silencio como defensa.

Miguel Jorge Mele, imputado por el delito de homicidio simple
Miguel Jorge Mele, imputado por el delito de homicidio simple.

Según informaron medios locales, el hombre seguirá preso. En base a la reconstrucción que hicieron fuentes del caso, el motociclista en un primer momento intentó pasar al camión por la izquierda y no pudo.

Acto seguido, trató de hacerlo por la derecha y ahí le dio un puñetazo a uno de los espejos de la grúa. Mele, como respuesta, le tiró el vehículo encima y lo mató.

