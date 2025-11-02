Necochea: un adolescente fue asesinado de una puñalada durante una pelea callejera

El agresor tiene 17 años y fue detenido. En las redes difundieron un video en el que ambos jóvenes se lanzan golpes e insultos. Imágenes sensibles.

Un adolescente fue asesinado de una puñalada durante una pelea frente al Casino de Necochea.

Dos adolescentes se enfrentaron frente al casino de la ciudad bonaerense de Necochea. En medio de un tumulto, donde otros adolescentes filmaban y alentaban la gresca, uno de los dos jóvenes fue asesinado de una puñalada y el otro quedó detenido.

La pelea ocurrió en la medianoche del viernes. Las imágenes, que ya están en manos de la Justicia, muestran a dos adolescentes enfrentándose cuerpo a cuerpo mientras un grupo de chicos los rodeaba, filmaba y gritaba.

Según informaron medios locales, en medio del forcejeo, uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló al otro en la ingle. Acto seguido, el arma cayó al piso, pero un testigo la levantó y se la devolvió al agresor.

Embed Los pibes en el casino de Necochea andan flexibles pic.twitter.com/1y3PrfUhju — tomi abrazo. (@tomigomez_0) November 1, 2025 El fatal desenlace ocurrió en menos de dos minutos. El video, que primero circuló por WhatsApp y luego se difundió en otras plataformas, es una prueba clave para la investigación, ya que permitió identificar al atacante.

La Policía bonaerense fue alertada por el 911y al arribar al lugar al estacionamiento de Avenida 2 encontró a la víctima inconsciente. El adolescente fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos intentaron salvarlo, pero murió al día siguiente por la gravedad de la herida que le provocó un shock hipovolémico.