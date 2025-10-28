Hallaron sin vida a Nicolás Duarte, el adolescente que salió de un boliche el sábado y nunca llegó a su casa

La Policía Bonaerense buscaba desde el sábado a Nicolás Tomás Duarte , el adolescente de 18 años que había desaparecido en el partido bonaerense de Ezeiza . Lamentablemente, las autoridades lo hallaron este martes sin vida.

Los rastrillajes dieron con el cuerpo de Duarte en las inmediaciones del arroyo Aguirre , el punto donde los investigadores habían perdido su rastro. En el lugar se ubica también un precario puente sin barandas, por el que Duarte estuvo caminando. La principal sospecha es que se habría caído desde allí .

Cabe recordar que el joven había desaparecido en la madrugada del sábado , tras salir de un boliche. En ese momento se registraron intensas tormentas que afectaron al AMBA.

Encontraron el cuerpo de Nicolás Duarte, el chico de 18 años que desapareció el fin de semana luego de salir de un boliche en Ezeiza pic.twitter.com/ZxYjkKyEnD

La familia de Duarte lo vio por última vez el viernes a la noche , cuando salió de su casa en Tristán Suárez y le avisó a su madre que iba a bailar con amigos . El punto de encuentro elegido fue el local bailable Egipto Baires Sur, a unos 15 minutos en auto de su domicilio.

El joven, también apodado “Rey” , se tomó un auto de aplicación rumbo para que lo llevara al boliche, donde pasó varias horas. De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores de la SubDDI Ezeiza de la Policía Bonaerense, el adolescente fue retirado del lugar a las 4.10 por personal de seguridad privada .

Buscan a un joven de 18 años que desapareció tras salir de un boliche en medio de la tormenta Cámaras de seguridad habían captado al joven Nicolás Tomás Duarte saliendo del boliche. TN

Además, las cámaras de seguridad lo registraron más tarde cuando caminaba por distintos tramos de la RP 205. A las 5.20, fue visto en dirección a Tristán Suárez, con signos compatibles de “ebriedad y desorientación”.

Cerca de las 8, un chofer de un camión recolector de residuos lo avistó en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucaria, según su declaración. Observó también que el joven tenía una herida en el labio.

El hombre le consultó a Duarte si necesitaba asistencia, pero este se negó y continuó su camino. Minutos después, otra cámara de seguridad lo captó caminando por calle Las Araucarias hacia un puente precario sin barandas sobre el arroyo Aguirre, punto donde se pierde su rastro.

Fue clave también que el teléfono celular del adolescente dejó de emitir señal en la zona del local bailable al que había asistido, orientando las tareas de la Policía hacia el cauce del arroyo Aguirre. Ese dato fue posible gracias al trabajo de Tecnologías Aplicadas del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ), que realizó un análisis geotécnico y de antenas.

Embed Hallaron el cuerpo sin vida de Nicolás Duarte, el joven buscado desde el sábado en Ezeiza



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/Ol66NqEnDa — C5N (@C5N) October 28, 2025

Frente a todas las pistas ya mencionadas, la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza dispuso la activación de un operativo de rastrillaje especializado, con foco en las aguas del mencionado arroyo y zonas linderas. El operativo demando la participación de cerca de 90 efectivos de la Policía Bonaerense, entre bomberos, canes rastreadores y buzos tácticos.

El procedimiento incorporó el registro de cámaras en domicilios particulares y de unidades de transporte de la línea 306, así como un control técnico del terreno y del flujo de agua del arroyo, que bajó su cauce tras el temporal. Hoy por la tarde, la búsqueda finalizó con el hallazgo del cuerpo de Duarte.