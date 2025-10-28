28 de octubre de 2025 - 21:30

Es taxista, conducía ebrio y la policía encontró a su novia escondida en el baúl: la insólita justificación

Un chofer de taxi se volvió viral en redes sociales tras una situación sospechosa. “Es mi señora, es que me cela”, se justificó y causó confusión en los inspectores.

Insólito episodio en Salta. 

Por Redacción Policiales

Un insólito episodio sorprendió a dos inspectores de tránsito en Salta durante un control rutinario. Un taxista, que circulaba muy alcoholizado por las calles de la ciudad, fue detenido y al revisar su vehículo, los agentes descubrieron que no viajaba solo: insólito

El hecho ocurrió sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro, cuando los agentes frenaron al conductor para realizarle un control de alcoholemia. Según publicó El Tribuno, el resultado fue positivo y, al inspeccionar el vehículo, se toparon con la escena que dejó atónitos a todos.

Al ser consultado, el hombre explicó que la joven que se encontraba en el baúl era su pareja y que lo hacía por celos. “Es mi señora, es que me cela”, intentó justificarse ante los agentes. Sin embargo, los agentes volvieron a pedirle explicaciones, y el implicado nuevamente respondió lo mismo.

La mujer, por su parte, confirmó la versión de su pareja y aseguró que se había escondido por decisión propia. “Estaba vigilando a mi pareja”, expresó. No obstante, las preguntas de los oficiales hicieron titubear a ambos y sus declaraciones tenían confusiones.

Infracción y revuelo en redes

Tras constatar que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, los inspectores labraron las infracciones correspondientes por alcoholemia positiva y por el transporte ilegal de pasajeros.

El caso generó revuelo en redes sociales, especialmente por la extraña situación. Algunos mencionaron la diferencia de edad, y que la joven podría haber estado bajo amenazas, mientras que otros simplemente creyeron la historia y bromearon, asumiendo que eso pasa en las “mejores novelas”.

“¿Por qué lo detuvieron? El pobre hombre es víctima de la toxi y recurre al alcohol para evadir su vida miserable”, escribió un usuario con un tono irónico.

