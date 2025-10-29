29 de octubre de 2025 - 08:45

Cuatro menores "barretaeron" un local, se robaron un monopatín y fueron detenidos: uno era buscado y dos tenían antecedentes

El atraco ocurrió esta madrugada en un local de Beltrán Sur al 400, en Godoy Cruz. Los aprehendidos tienen en 15 y 7 años.

Cuatro menores fueron aprehendidos tras un robo en Godoy Cruz &nbsp;

Cuatro menores fueron aprehendidos tras un robo en Godoy Cruz

 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la Policía de Mendoza aprehendieron a cuatro menores de edad acusados de participar en un robo en un local comercial ubicado sobre calle Beltrán Sur al 400, en Godoy Cruz.

Leé además

Los intendentes Celso Jaque (Malargüe), Ulpiano Suarez (Capital) y Alejandro Molero (General Alvear).  Atrás asoma el jefe comunal de Lavalle, Edgardo González. 

Nuevos concejos deliberantes: seis intendentes gobernarán condicionados por la oposición

Por Martín Fernández Russo
Fútbol. Equipo de Aldosivi

Aldosivi le pidió a la AFA evaluar la quita de puntos a Godoy Cruz Antonio Tomba

Por Gonzalo Tapia

El hecho ocurrió cerca de las 2.50 de la madrugada, cuando una empresa de alarmas alertó a las autoridades por la activación del sistema de seguridad en el comercio. Al arribar al lugar, los uniformados constataron daños en una reja y desplegaron un operativo de búsqueda por la zona.

A pocas cuadras, en inmediaciones del barrio Bicentenario, lograron interceptar a cuatro jóvenes de entre 15 y 17 años, quienes intentaron darse a la fuga hacia un descampado. Durante el procedimiento se recuperó un monopatín que había sido sustraído del local.

Fuentes policiales confirmaron que dos de los aprehendidos poseen antecedentes por robo simple y robo agravado, mientras que un tercero registra antecedentes por averiguación de paradero.

En el operativo intervinieron el ayudante fiscal Nicolás Souto, personal de la UID Godoy Cruz y de Policía Científica. Las actuaciones fueron remitidas a la Oficina Fiscal de jurisdicción, donde se determinarán las medidas a seguir.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La insólita reacción de Cornejo cuando le ofrecieron probar unos Peronachos.

La picante reacción de Cornejo cuando le ofrecieron probar unos "Peronachos"

Por Redacción Política
Básquet de Mendoza. Huracán derrotó al Tomba e hizo explotar estadio Polimeni. 

Básquet de Mendoza: en el Polimeni, Huracán Las Heras doblegó a Godoy Cruz, el campeón mendocino

Por Gustavo Villarroel
El Turco Asad ya tiene confirmado el día del debut en Godoy Cruz

Atención Godoy Cruz: se confirmó el día y horario del clásico ante San Martín de San Juan

Por Emanuel Cenci
Un violento asalto se registró en la noche del jueves en un local de Santiago del Estero al 1200, en Godoy Cruz.

Terror en un supermercado: entraron con armas, amenazaron al cajero y escaparon con dinero y seis botellas de whisky

Por Redacción Policiales