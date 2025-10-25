25 de octubre de 2025 - 20:21

Básquet de Mendoza: en el Polimeni, Huracán Las Heras doblegó a Godoy Cruz, el campeón mendocino

BÁSQUET. Huracán Las Heras derrotó al Tomba por 96-83. También festejaron: Macabí (único líder), Rivadavia y General San Martín.

Básquet de Mendoza. Huracán derrotó al Tomba e hizo explotar estadio Polimeni.&nbsp;

Básquet de Mendoza. Huracán derrotó al Tomba e hizo explotar estadio Polimeni. 

Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Por Redacción Deportes
Por Gustavo Villarroel
Agust&iacute;n Mauras, base de General San Mart&iacute;n en la Superliga del b&aacute;squet de Mendoza.&nbsp;

Agustín Mauras, base de General San Martín en la Superliga del básquet de Mendoza.

El Club Israelita Macabi dejó su huella en la provincia de San Luis. El Celeste fue una maquinita y le ganó a GEPU en San Luis por 91-45 con 49 puntos llegados desde la banca, además de las 14 bombas de tres puntos que metió. Figura: Matías Ariel Jaimes con 16 puntos (3/4 en triples), 4 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos; con una valoración de +17.

SÍNTESIS:

CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA PEDERNERA UNIDOS (45): Joaquín Costa 6; Esteban Carlos Vogt 2; Juan Bautista Acosta 6; Santiago Andrés Ferrer 6; Agustín Maldonado 4 (FI); Lionel Sola 8; Luciano Honorato 7; Ulises Godoy Peña 3; Juan Miguel Garro 3. DT: Rafael Roque Costa.

CLUB ISRAELITA MACABI (91): Matías Sandes 5; Valentín Sarfati 8; Andrés Berman 9; Matías Ariel Jaimes 16; Juan Andrés Llaver 6 (FI); Valentín Simondi 9; Juan Cruz Tulian 4; Luciano Introna 0; Franco Ianardi 6; Tomás Sandes 19; Franco Bravín 5; Nicolás Valdivia 4. DT: Emiliano Martín Quiroga.

Estadio: Emilio Perazzo (San Luis)

Parciales: 10-26; 17-54 y 25-81.

Tiros libres: GEPU (San Luis) 6/12 – Israelita Macabi 9/12

Figura: Matías Ariel Jaimes (Macabi) 16 puntos (3/4 en triples), 4 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos; con una valoración de +17.

Básquet de Mendoza: festejo de Rivadavia en la "capital del básquet"

Con la cabeza puesta en el debut de la Liga Argentina, pero sin dejar de lado el certamen local, Rivadavia Básquet continúa en los puestos de vanguardia y batió a Atenas Sport Club 78-65 con una estupenda actuación de Guido Francese con 6 puntos (6/12 en dobles), 11 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperos, 2 faltas recibidas; con una valoración de +19.

SÍNTESIS:

ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (78): Mateo Pérez 12; Juan Cruz Sosa 2; Guido Francese 16; Tobías Cravero 6; Juan Cruz Cano 7 (FI); Francisco Llanos 6; Febo Capponi 18; Matías Buenanueva 0; Renzo Zapata 5; José Ignacio Tondini 0; Thiago Funes 6. DT: Sebastián Lanzieri.

ATENAS SPORT CLUB (65): Alejo Sánchez 4; Agustín Blanco 12; Diego Maranesi 9; Alejandro Bernal 15; Lautaro Picciotto 10 (FI); Diego Garcia 2; Simón Luna 0; Gastón Marozzi 5; Franco Sanchez 8; Juan Martín Da Viá 0. DT: Diego Francisco Oteiza.

Estadio: Profesor Leopoldo Brozovix (Rivadavia)

Parciales: 25-21; 38-36 y 60-50

Tiros libres: Rivadavia Basquet 10/20 – Atenas Sport Club 15/28

Cinco Faltas: Alejo Sanchez, Marozzi

Figura: Guido Francese (Rivadavia Basquet) 16 puntos (6/12 en dobles), 11 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperos, 2 faltas recibidas; con una valoración de +19.

Básquet de Mendoza: Pacífico y un triunfo con perfume de playoffs de cuarto de final

En tiempo suplementario, General San Martín le ganó al Atlético Club San Martín por a 75-69 (59-59) con cuatro titulares con 12 o más puntos. Freddy Marín fue la gran figura con una planilla espectacular: 19 puntos (8/10 en dobles), 7 rebotes, 2 faltas recibidas; con una valoración de +19.

Freddy Mar&iacute;n, figura de General San Mart&iacute;n en la Superliga del B&aacute;squet de Mendoza.&nbsp;

Freddy Marín, figura de General San Martín en la Superliga del Básquet de Mendoza.

SÍNTESIS

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTÍN (75): Agustín Mauras 13; Ramiro Viñas 6; Juan Ignacio Legallis 12; Alejandro Alloatti 12; Freddy Marín 19 (FI); Bautista Usandivaras 3; Juan Luis Riascos 0; Ezequiel Blanco 2; Gianfranco Bontorno 8; Ramiro Fagetti 0. DT: Rubén Llanos.

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (69): Nicolás Seone 2; Bruno Castonjauregui 17; Pablo Moreyra 5; Tajai Johson 0; Tiago Carrasco 24 (FI); Ignacio Montaldi 12; Ignacio Suárez 9; Santino Sarfati 0; Joaquín Bonasera 0. DT: Fernando Minelli.

Estadio: Juan de Casas.

Parciales: 17-12; 21-32; 35-34 y 59-59.

Tiros libres: General San Martín 19/28 – A.C.San Martín 9/13

Cinco Faltas: Moreyra.

Figura: Freddy Marín (GSM) 19 puntos (8/10 en dobles), 7 rebotes, 2 faltas recibidas; con una valoración de +19.

Básquet de Mendoza: triunfazo de Huracán sobre el Tomba y fiesta en el Polimeni

Huracán Las Heras metió un triunfazo ante Godoy Cruz por 96-83 y fue una verdadera fiesta el estadio Polimeni que lució repleto. El equipo de Agustín Pujol, sumó 80 puntos entre sus cinco jugadores titulares. Figura: Benjamín Marchiaro con 26 puntos (7/10 en dobles), 13 rebotes, 5 asistencias, 5 recuperos, 4 faltas recibidas; con una valoración de +39.

B&aacute;squet de Mendoza. Hurac&aacute;n derrot&oacute; al Tomba e hizo explotar estadio Polimeni.&nbsp;

Básquet de Mendoza. Huracán derrotó al Tomba e hizo explotar estadio Polimeni.

SÍNTESIS:

CLUB ATLÉTICO HURACÁN LAS HERAS (96): Lucas Musante 4; Octavio Lagger 17; Benjamín Marchiaro 26; Martín Irrutia 20; Ramiro Méndez 13 (FI); Ulises Vazquez 8; Dante Dal Dosso 8; Franco Minetti 0; Juan Ignacio Tizza 0; Valentín Murcia 0. DT: Agustín Pujol.

CLUB GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (83): Agustín Benito 15; Larry Wickett 3; Gastón Guevara 10; Abel Trejo 24; Leandro Lincheta 14 (FI); Lorenzo Cantale 0; Juan Cruz Martinez 2; Alejo Andrés 9; Khalil Adaro 6. DT: Mauricio Pedemont

Estadio: Polideportivo Vicente Polimeni (Las Heras)

Parciales: 31-20; 52-42 y 70-59

Tiros libres: Huracán Las Heras 7/9 – Godoy Cruz 6/9

Figura: Benjamín Marchiaro (Huracán Las Heras) 26 puntos (7/10 en dobles), 13 rebotes, 5 asistencias, 5 recuperos, 4 faltas recibidas; con una valoración de +39.

