Huracán Las Heras y Rivadavia Basquet ya tienen el fixture para la liga Argentina

La liga de básquet inicia el 31 de este mes y Huracán y Rivadavia reciben en su debuta con Hindú de Córdoba
La segunda categoría del básquet nacional tiene todo listo para el arranque de la nueva temporada el 31 de octubre y dos equipos mendocinos participarán del torneo.
Rivadavia y Huracán ya están preparados para comenzar una nueva temporada.
Este jueves se dio a conocer el fixture de la competencia que comenzará el 31 de octubre con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes cada una.
Todos los partidos se podrán seguir a través de Básquet Pass.
• Huracán de Las Heras vs. Hindú Club.
• Villa San Martín de Resistencia vs. Independiente B.B.C.
• Colón de Santa Fe vs. San Isidro de San Francisco.
• Sportivo Suardi vs. Bochas Sport de Colonia Caroya.
• Comunicaciones de Mercedes vs. Independiente B.B.C.
• Rivadavia Básquet vs.Hindú Club.
• Colón de Santa Fe vs. Salta Basket.
• Central Entrerriano vs. Deportivo Viedma.
• Deportivo Norte vs. Ciclista Juninense.
• Racing de Avellaneda vs. El Talar.
• Unión de Mar del Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.
• Estudiantes de Tucumán vs. Jujuy Básquet.
• San Isidro de San Francisco vs. Huracán Las Heras.
• La Unión de Colón vs. Deportivo Viedma.
• Pergamino Básquet vs. Centenario de Venado Tuerto.
• Quilmes de Mar del Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.
• Barrio Parque vs. Amancay de La Rioja.
• Santa Paula de Gálvez vs. Salta Basket.
• Sportivo Suardi vs. Huracán Las Heras.
• Unión de Mar del Plata vs. Provincial de Rosario.
• Estudiantes de Tucumán vs. Colón de Santa Fe.
• Independiente B.B.C. vs. Jujuy Básquet.
• Central Entrerriano vs. Racing de Avellaneda.
• Tomás de Rocamora vs. Deportivo Viedma.
• Hindú Club vs. Amancay La Rioja.
• San Isidro de San Francisco vs. Salta Basket.
• Villa San Martín de Resistencia vs. Rivadavia Básquet.
• Ciclista Juninense vs. Lanús.
• Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Provincial de Rosario.
• Pico Football Club vs. Deportivo Norte.
• La Unión de Colón vs. Racing de Avellaneda.
• Bochas Sport de Colonia Caroyavs. Amancay de La Rioja.
• Comunicaciones de Mercedes vs. Fusión Riojana.
• Independiente B.B.C. vs. Rivadavia Básquet.
• Pergamino Básquet vs. Lanús.
• Villa Mitre de Bahia Blanca vs. Deportivo Norte.
• Colón de Santa Fe vs. Hindú Club.
• Central Entrerriano vs. Unión del Mar del Plata.
• Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Centenario de Venado Tuerto.
• Provincial de Rosario vs. Ciclista Juninense.
• Tomás de Rocamora vs. Racing de Avellaneda.
• Santa Paula de Galvez vs. Hindú Club.
• Sportivo Suardi vs. Estudiantes de Tucumán.
• Villa San Martín de Resistencia vs. Fusión Riojana.
• Deportivo Viedma vs. Deportivo Norte.
• El Talar vs. La Unión de Colón.
• Huracán Las Heras vs. Comunicaciones de Mercedes.
• San Isidro de San Franciscovs. Estudiantes de Tucumán.
• Lanús vs. Centenario de Venado Tuerto.
• Tomás de Rocamora vs. Unión del Mar del Plata.
• Amancay de La Rioja vs. Colón de Santa Fe.
• Salta Basket vs. Jujuy Básquet.
• Ciclista Juninense vs. Pico Football Club.
• Provincial de Rosario vs. Central Entrerriano.
• Racing de Avellaneda vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.
• Barrio Parque vs. Bochas Sport de Colonia Caroya.
• Fusión Riojana vs. Colón de Santa Fe.
• Rivadavia Básquet vs. Comunicaciones de Mercedes.
• La Unión de Colón vs. Unión del Mar del Plata.
• Deportivo Norte vs. Central Entrerriano.
• Villa Mitre de Bahia Blanca vs. Pergamino Básquet.