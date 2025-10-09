9 de octubre de 2025 - 18:43

Huracán Las Heras y Rivadavia Basquet ya tienen el fixture para la liga Argentina

La liga de básquet inicia el 31 de este mes y Huracán y Rivadavia reciben en su debuta con Hindú de Córdoba

Foto:

Los Andes
Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La segunda categoría del básquet nacional tiene todo listo para el arranque de la nueva temporada el 31 de octubre y dos equipos mendocinos participarán del torneo.

Rivadavia y Huracán ya están preparados para comenzar una nueva temporada.

Este jueves se dio a conocer el fixture de la competencia que comenzará el 31 de octubre con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes cada una.

Todos los partidos se podrán seguir a través de Básquet Pass.

El fixture de las dos primeras semanas

Viernes 31/10

Huracán de Las Heras vs. Hindú Club.

• Villa San Martín de Resistencia vs. Independiente B.B.C.

Sábado 01/11

• Colón de Santa Fe vs. San Isidro de San Francisco.

• Sportivo Suardi vs. Bochas Sport de Colonia Caroya.

Domingo 02/11

• Comunicaciones de Mercedes vs. Independiente B.B.C.

Rivadavia Básquet vs.Hindú Club.

Lunes 03/11

• Colón de Santa Fe vs. Salta Basket.

• Central Entrerriano vs. Deportivo Viedma.

• Deportivo Norte vs. Ciclista Juninense.

• Racing de Avellaneda vs. El Talar.

• Unión de Mar del Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Martes 04/11

• Estudiantes de Tucumán vs. Jujuy Básquet.

• San Isidro de San Francisco vs. Huracán Las Heras.

• La Unión de Colón vs. Deportivo Viedma.

• Pergamino Básquet vs. Centenario de Venado Tuerto.

• Quilmes de Mar del Plata vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Miércoles 05/11

• Barrio Parque vs. Amancay de La Rioja.

• Santa Paula de Gálvez vs. Salta Basket.

• Sportivo Suardi vs. Huracán Las Heras.

• Unión de Mar del Plata vs. Provincial de Rosario.

Jueves 06/11

• Estudiantes de Tucumán vs. Colón de Santa Fe.

• Independiente B.B.C. vs. Jujuy Básquet.

• Central Entrerriano vs. Racing de Avellaneda.

• Tomás de Rocamora vs. Deportivo Viedma.

Viernes 07/11

Hindú Club vs. Amancay La Rioja.

• San Isidro de San Francisco vs. Salta Basket.

• Villa San Martín de Resistencia vs. Rivadavia Básquet.

• Ciclista Juninense vs. Lanús.

• Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Provincial de Rosario.

• Pico Football Club vs. Deportivo Norte.

Sábado 08/11

• La Unión de Colón vs. Racing de Avellaneda.

Domingo 09/11

• Bochas Sport de Colonia Caroyavs. Amancay de La Rioja.

• Comunicaciones de Mercedes vs. Fusión Riojana.

• Independiente B.B.C. vs. Rivadavia Básquet.

• Pergamino Básquet vs. Lanús.

• Villa Mitre de Bahia Blanca vs. Deportivo Norte.

Lunes 10/11

• Colón de Santa Fe vs. Hindú Club.

• Central Entrerriano vs. Unión del Mar del Plata.

• Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Centenario de Venado Tuerto.

• Provincial de Rosario vs. Ciclista Juninense.

• Tomás de Rocamora vs. Racing de Avellaneda.

Martes 11/11

• Santa Paula de Galvez vs. Hindú Club.

• Sportivo Suardi vs. Estudiantes de Tucumán.

• Villa San Martín de Resistencia vs. Fusión Riojana.

• Deportivo Viedma vs. Deportivo Norte.

• El Talar vs. La Unión de Colón.

Miércoles 12/11

Huracán Las Heras vs. Comunicaciones de Mercedes.

• San Isidro de San Franciscovs. Estudiantes de Tucumán.

• Lanús vs. Centenario de Venado Tuerto.

• Tomás de Rocamora vs. Unión del Mar del Plata.

Jueves 13/11

• Amancay de La Rioja vs. Colón de Santa Fe.

• Salta Basket vs. Jujuy Básquet.

• Ciclista Juninense vs. Pico Football Club.

• Provincial de Rosario vs. Central Entrerriano.

• Racing de Avellaneda vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Viernes 14/11

• Barrio Parque vs. Bochas Sport de Colonia Caroya.

• Fusión Riojana vs. Colón de Santa Fe.

Rivadavia Básquet vs. Comunicaciones de Mercedes.

• La Unión de Colón vs. Unión del Mar del Plata.

• Deportivo Norte vs. Central Entrerriano.

• Villa Mitre de Bahia Blanca vs. Pergamino Básquet.

