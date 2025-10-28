A siete años del femicidio de Ivana Milio, su familia hizo un conmovedor y urgente pedido

“Por ella, por sus hijos y por todas las mujeres que ya no están , seguimos recordando, seguimos hablando y seguimos luchando. Si estás pasando por una situación de violencia, no te calles, pedí ayuda, denunciá al que sea y como sea. Siempre hay una salida, siempre hay alguien dispuesto a escuchar”, dijo este 28 de octubre Cristian Milio , al cumplirse el séptimo aniversario del femicidio de su hermana, Ivana Milio .

Se disparó en la cabeza cuando fracasó la mediación con su expareja en el Juzgado de Familia de Rivadavia

Un policía mató a su expareja, se tiroteó con sus compañeros y grabó el momento en que se quitó la vida

“Ya pasaron siete años y aunque el tiempo pasa, el dolor siempre está presente . Se aprende a convivir con la ausencia, pero también se aprende a transformar el dolor en fuerz a”, dijo el empresario y actual concejal de San Martín.

El crimen iba a quedar marcado fuertemente en la historia del Este mendocino, no solo por las circunstancias, sino también porque fue el primer caso que fue resuelto en un juicio por jurado .

“Ivana siempre tuvo sueños y muchas ganas de vivir, su partida marcó un antes y un después en la vida de todos, especialmente en la de sus hijos, su mamá, en toda la gente”, dijo en este aniversario su hermano Cristian.

“Hoy, con el responsable condenado, sentimos que la justicia hizo su parte, pero la herida siempre queda abierta , por eso la recordamos con mucho amor y orgullo, pero también con el compromiso de mantener viva su voz”, acotó y recomendó: “Si estás pasando por una situación de violencia, no te calles, pedí ayuda, denunciá. Al que sea, como sea. Siempre hay una salida, siempre hay alguien dispuesto a escuchar”.

El caso

La tarde del 28 de octubre de 2018 quedó marcada en la memoria de los vecinos de San Martín.

Julio Abel Mendoza, quien era pareja de Ivana Milio, la golpeó hasta desfigurarla y matarla.

El ataque se produjo en la casa del barrio Solares del Centro, que era orgullo de Ivana, un sueño cumplido.

El ataque comenzó en jardín interno de la casa. Supuestamente allí estaba la pareja bebiendo alguna cerveza, cuando Mendoza comenzó a golpear Ivana.

La mujer intentó escapar y trató de buscar algo con qué defenderse, por lo que corrió hacia la cocina. Mendoza la siguió golpeando allí.

Ivana corrió después a la cochera e intentó subir a su auto, pero Mendoza la agarró y se la lleva de allí, arrastrándola o empujándola.

Cruzaron un pasillo hacia la habitación principal y llegaron al dormitorio principal. Allí Mendoza descargó toda su furia y le destrozó la cara a golpes. Arrancó un televisor led de 32 pulgadas que estaba colgado en la pared y la golpeó en la cabeza con él. Ivana queda tendida sin vida en el suelo. Mendoza le tiró unas ropas sobre el cuerpo, como tapándolo, y escapó del lugar en el auto de la víctima. No se llevó nada. Allí quedaron los $20.000 y los 2.000 dólares que había en la casa. Allí quedó todo. El crimen no fue motivado por el dinero.

Mendoza se mantuvo prófugo 24 horas hasta que se entregó.

Nueve meses después Julio Abel Mendoza fue sentado ante un juzgado popular, que lo condenó a prisión perpetua.