28 de octubre de 2025 - 16:39

Se disparó en la cabeza cuando fracasó la mediación con su expareja en el Juzgado de Familia de Rivadavia

El hombre intentó quitarse la vida en el lugar luego de que el resultado de la reunión no resultó como esperaba. Quedó internado en grave estado.

Se trató de matar después de que fracasó la mediación en el Juzgado de Familia de Rivadavia

Se trató de matar después de que fracasó la mediación en el Juzgado de Familia de Rivadavia

Por Enrique Pfaab

Un hombre se disparó varias veces (algunos testigos aseguran que escucharon 4 detonaciones) dentro de una de las oficinas del Juzgado de Familia de Rivadavia, después de que la audiencia de mediación con su ex mujer no resultara como él esperaba. Fue trasladado al Hospital Central, en estado delicado.

El hecho se produjo en pleno mediodía de este lunes, en Lavalle y San Martín de la ciudad cabecera de Rivadavia, en donde se encuentra el Juzgado de Familia.

Allí, en una de las oficinas, se encontraba un hombre y una mujer que intentaban disolver su vínculo, acompañados por una mediadora, trámite que podía ser antesala de un proceso judicial o también una solución definitiva.

El herido fue identificado Juan V. (se preserva su identidad completa), quien había ingresado a esa audiencia de mediación portando una pistola calibre 22, sin que nadie se percatara de ello.

Cuando la conciliación fracasó o estaba a un paso de caerse irremediablemente, el hombre sacó el arma y, según lo relatado posteriormente ante la policía por la conciliadora y la mujer, se efectuó dos disparos, apuntándose en la sien.

La exmujer y la mediadora abandonaron la oficina corriendo, en medio de gritos, mientras dentro de la oficina se escucharon al menos otros dos disparos.

El lugar se llenó de auxiliares judiciales y policías, mientras se disponía la asistencia del herido que, ya sin consciencia y tendido en el piso, fue atendido y llevado de urgencia al Hospital Saporiti, donde se dispuso su traslado inmediato al Hospital Central, debido a la gravedad del cuadro.

La Fiscalía ordenó una serie de medidas en el lugar, para el total esclarecimiento del caso, mientras los empleados judiciales manifestaron su alarma, porque no está dispuesto que las oficinas cuenten con custodia policial.

