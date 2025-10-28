Un policía mató a su expareja, se tiroteó con sus compañeros y grabó el momento en que se quitó la vida

Un agente de la Policía de Misiones asesinó a su expareja , se tiroteó con sus compañeros de la fuerza y luego transmitió en vivo el momento en el que se quitó la vida disparándose en la parte inferior de su cara.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en una vivienda en la localidad de Andresito. Alrededor de las 21:45 vecinos del barrio alertaron a la comisaría para advertir sobre una situación de violencia y pedidos de auxilio de una mujer.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, fueron recibidos a balazos por el oficial Natanael Comes (27) , quien hace varios años trabajaba en esa localidad, que limita con Brasil.

En ese momento Comes ya había terminado con la vida de su expareja, Daiana Raquel Da Rosa (26), quien también era oficial ayudante en la Comisaría de la Mujer. Ambos habían tenido una relación sentimental que comenzó cuando asistían a la Escuela Superior de Policía, en Posadas.

En un video que se difundió públicamente, se observa al oficial sosteniendo el cañón de su arma reglamentaria contra el mentón mientras camina por el interior de la vivienda y conversa con sus compañeros, quienes intentaban persuadirlo para que desistiera de su decisión.

Mirando hacia la cámara, como si estuviera transmitiendo en directo, comenzó a despedirse: “Los quiero mucho, gracias gente”, dijo. A sus colegas, que le rogaban que dejara el arma, les pedía calma mientras avanzaba hacia la cocina, donde se encontraba el cuerpo de Da Rosa.

Durante su trayecto, se oyeron los pasos del agente golpeando las vainas que habían sido expulsadas del arma. Su mensaje finalizó con un “lo siento, grupo, lo siento”.

Tras oír el disparo, los efectivos ingresaron al domicilio y hallaron a la oficial sin signos vitales, tendida junto a la mesada. Comes fue trasladado aún con vida al hospital, pero falleció poco después.

Desde la Jefatura de Policía informaron que entre ambos oficiales no existían antecedentes judiciales ni intervenciones previas vinculadas a su relación. Tampoco registraban sumarios ni sanciones en su desempeño profesional.