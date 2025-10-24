Dos detenidos y siete policías heridos tras incidentes frente a la Legislatura en medio de una manifestación

Anoche se registraron disturbios frente a la Legislatura provincial, protagonizados por un grupo de manifestantes que realizaban una marcha antiminera y efectivos de la Policía de Mendoza.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, los incidentes se produjeron en el marco del "cierre de la campaña electoral, cuando militantes de una agrupación política y de la Asamblea por el Agua intentaron forzar una situación de conflicto con el objetivo de obtener visibilidad antes del inicio de la veda electoral".

Desde el Gobierno destacaron que la Policía de Mendoza, frecuentemente acusada de reprimir marchas, es la misma fuerza que contiene a diario manifestaciones de todo tipo sin inconvenientes, como las recientes marchas universitarias que convocaron a más de 20.000 personas, garantizando el orden y la libre circulación ciudadana.

"Todos los días se desarrollan en Mendoza marchas y reclamos —de personas con discapacidad, jubilados, estatales y gremios— sin que se registren problemas. Lamentamos que, en esta ocasión, unas 200 personas no hayan sido capaces de mantener el orden, la paz y el respeto que el resto de los manifestantes sí saben sostener en nuestra provincia", señalaron desde esa cartera en defensa de las fuerzas de seguridad.

En contrapartida, dirigentes políticas y militantes que participaron en la marcha de ayer señalaron que la "represión" comenzó en medio de "manifestaciones pacificas". "Intentar encubrir la represión con mentiras y relato político es parte de la violencia institucional. Ya presentamos denuncia penal contra esto", confirmó el militante del PTS y ex legislador provincial y actual candidato a diputado provincial por el FIT, Lautaro Jiménez.