Una conductora arrastró a un joven sobre el capó de su auto y ahora piden su inhabilitación

El incidente se produjo el domingo y el video se hizo viral recientemente en la redes. En esta jornada también se dio el pedido de inhabilitación.

Pidieron inhabilitación de una mujer que arrastró a un joven sobre el capó de su auto en Hurlinhgam.

Este martes, se viralizó un video que muestra a una conductora que arrastró a un joven sobre el capó de su auto. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Hurlinhgam, al oeste del Conurbano.

Las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitaron la inhabilitación para la mujer de 35 años. Ahora deberá someterse a nuevos exámenes para determinar si está apta para conducir.

Según un comunicado del organismo, "este tipo de medidas de la ANSV buscan sancionar a quienes detrás de un volante limitan las libertades y amenazan la integridad física de quienes respetan las normas de tránsito".

El video del caso se viralizó en las redes y la ANSV logró identificar a la conductora. Acto seguido solicitó la inhabilitación inmediata de su Licencia Nacional de Conducir.

El hecho ocurrió el domingo, tras un siniestro vial y una discusión por el intercambio de documentación entre las partes. Además el joven agredido, de 19 años, se trasladaba con su hermana al momento del incidente.