28 de octubre de 2025 - 15:26

Caos en Parque Patricios: videos del incendio en un taller mecánico que obligó a evacuar la manzana

Una densa nube negra cubrió la zona, mientras los Bomberos trabajaban para sofocar las llamas. Además, hubo derrumbe parcial de un edificio.

Gran incendio en Parque Patricios.

Foto:

Captura
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la mañana en un taller mecánico del barrio porteño de Parque Patricios y obligó a evacuar dos escuelas por la densa nube de humo que cubrió la zona. Cinco personas fueron asistidas por inhalación de humo, aunque ninguna debió ser trasladada.

El siniestro se originó en un taller ubicado sobre la calle La Rioja, entre avenida Brasil y José de Garro. Según informaron fuentes a Noticias Argentinas, las llamas afectaron tanto la planta baja como el primer piso del edificio, provocando el derrumbe parcial del techo de chapa.

Embed

Continúan las tareas por precaución

Bomberos de la Ciudad trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia una vivienda lindera. El foco fue finalmente circunscrito, pero las tareas continuaron durante varios minutos por precaución.

Debido al intenso humo negro, alumnos y docentes de la Escuela Nº2 Gutiérrez evacuaron la institución educativa, mientras que vecinos de la zona también lo hicieron por precaución.

En el lugar también trabajan personal de la Policía de la Ciudad y del SAME, que debió asistir a cinco personas por inhalación de humo, sin necesidad de traslado.

