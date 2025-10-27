27 de octubre de 2025 - 12:13

Insólito: Kevin De Bruyne pateó un penal y se lesionó de gravedad

El futbolista belga del Napoli sufrió una preocupante lesión y estará varios meses fuera de las canchas, por lo que peligra su lugar en el Mundial 2026.

Kevin De Bruyne tuvo un insólito infortunio y estará de baja hasta mediados de 2026

Kevin De Bruyne tuvo un insólito infortunio y estará de baja hasta mediados de 2026

Foto:

Por Cristian Reta

Kevin De Bruyne se enfrenta a una larga baja de los terrenos de juego tras sufrir un insólito infortunio. El centrocampista del Napoli fue sustituido en el minuto 37 del partido contra el Inter debido a un problema muscular tras patear y marcar el tanto de penal que abrió el marcador en el estadio Diego Maradona.

Leé además

Andes Talleres Sport Club, institución histórica que tiene 3600 socios activos de los cuales, 3000 son deportistas. 

Andes Talleres: tras el saqueo de su caja fuerte, la institución Azulgrana está de pie y recuperó su identidad

Por Juan Azor
Leandro Paredes tendrá otro rol en Boca

Se conoció el nuevo rol de Leandro Paredes en el mediocampo de Boca

Por Cristian Reta

Su gesto de dolor hizo temer inmediatamente lo peor, y las desagradables sensaciones se confirmaron en las pruebas médicas realizadas este lunes. Como anunció el club de Nápoles, el belga estará varios meses apartado y peligra su participación con la Selección de Bélgica en el próximo Mundial 2026.

Embed

El parte médico del Napoli sobre la lesión de Kevin De Bruyne

El Napoli comunicó a través de sus canales oficiales el estado de salud del futbolista belga: "Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a pruebas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una rotura grave del bíceps femoral del muslo derecho. El internacional italiano ya ha comenzado su programa de rehabilitación", aseguró el club del sur de Italia.

image

Lo cierto es que, tras develarse esta información, se supo también que el futbolista tendrá un tiempo de recuperación bastante largo, de al menos 3 o 4 meses.

Además, De Bruyne partió hacia Bélgica en avión privado para comenzar su tratamiento. Según medios europeos, el volante se inclina más por la cirugía que por un tratamiento conservador.

image

Por otra parte, el entrenador del cuadro napolitano, Antonio Conte recibió dos buenas noticias: las recuperaciones de Rrahmani y Hojlund, quienes serán convocados para el partido del martes a las 18:30 contra el Lecce.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca Juniors vs Barracas Central

Boca visita a Barracas Central con el objetivo de lograr 3 puntos fundamentales: Hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes
Conocer los objetos que no deben exponerse a este ingrediente es clave para prolongar su vida útil.

Un tiktoker mostró un exprimidor de limón que volvió locos a todos

Por Redacción
Liam Lawson casi atropella a dos comisarios de la Fórmula 1

Tensión en la Fórmula 1: dos oficiales cruzaron la pista y Liam Lawson casi los atropella

Por Nicolás Salas
Lando Norris, el gran ganador del Gran Premio de México de la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 tiene nuevo líder: así quedaron las posiciones tras el GP de México

Por Nicolás Salas