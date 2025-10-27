Insólito: Kevin De Bruyne pateó un penal y se lesionó de gravedad

El futbolista belga del Napoli sufrió una preocupante lesión y estará varios meses fuera de las canchas, por lo que peligra su lugar en el Mundial 2026.

Kevin De Bruyne tuvo un insólito infortunio y estará de baja hasta mediados de 2026

Kevin De Bruyne se enfrenta a una larga baja de los terrenos de juego tras sufrir un insólito infortunio. El centrocampista del Napoli fue sustituido en el minuto 37 del partido contra el Inter debido a un problema muscular tras patear y marcar el tanto de penal que abrió el marcador en el estadio Diego Maradona.

Su gesto de dolor hizo temer inmediatamente lo peor, y las desagradables sensaciones se confirmaron en las pruebas médicas realizadas este lunes. Como anunció el club de Nápoles, el belga estará varios meses apartado y peligra su participación con la Selección de Bélgica en el próximo Mundial 2026.

Embed ¡GOL Y DESGARRO! Kevin de Bruyne puso el 1-0 de Nápoles frente a Inter por la Serie A, pero de inmediato sintió un tirón en el bíceps femoral derecho y tuvo que ser sustituido pic.twitter.com/p34MAXac2V — LaTitular.com (@LaTitularcom) October 25, 2025

El parte médico del Napoli sobre la lesión de Kevin De Bruyne El Napoli comunicó a través de sus canales oficiales el estado de salud del futbolista belga: "Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a pruebas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una rotura grave del bíceps femoral del muslo derecho. El internacional italiano ya ha comenzado su programa de rehabilitación", aseguró el club del sur de Italia.

image Lo cierto es que, tras develarse esta información, se supo también que el futbolista tendrá un tiempo de recuperación bastante largo, de al menos 3 o 4 meses.