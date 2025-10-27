Insólito: Kevin De Bruyne pateó un penal y se lesionó de gravedad

Kevin De Bruyne se enfrenta a una larga baja de los terrenos de juego tras sufrir un insólito infortunio. El centrocampista del Napoli fue sustituido en el minuto 37 del partido contra el Inter debido a un problema muscular tras patear y marcar el tanto de penal que abrió el marcador en el estadio Diego Maradona.
Su gesto de dolor hizo temer inmediatamente lo peor, y las desagradables sensaciones se confirmaron en las pruebas médicas realizadas este lunes. Como anunció el club de Nápoles, el belga estará varios meses apartado y peligra su participación con la Selección de Bélgica en el próximo Mundial 2026.
El parte médico del Napoli sobre la lesión de Kevin De Bruyne
El Napoli comunicó a través de sus canales oficiales el estado de salud del futbolista belga: "Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a pruebas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una rotura grave del bíceps femoral del muslo derecho. El internacional italiano ya ha comenzado su programa de rehabilitación", aseguró el club del sur de Italia.
Lo cierto es que, tras develarse esta información, se supo también que el futbolista tendrá un tiempo de recuperación bastante largo, de al menos 3 o 4 meses.
Además, De Bruyne partió hacia Bélgica en avión privado para comenzar su tratamiento. Según medios europeos, el volante se inclina más por la cirugía que por un tratamiento conservador.
Por otra parte, el entrenador del cuadro napolitano, Antonio Conte recibió dos buenas noticias: las recuperaciones de Rrahmani y Hojlund, quienes serán convocados para el partido del martes a las 18:30 contra el Lecce.