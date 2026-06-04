4 de junio de 2026 - 21:11

Escuchó un ruido raro en el motor del auto, levantó el capot y no pudo creer lo que vio: "No sé qué hacer"

Un joven circulaba por las calles de Buenos Aires cuando notó que un polizón se metió en su auto. Ante la situación debió solicitar ayuda de expertos.

Escuchó un ruido raro en el motor, levantó el capot y no pudo creer lo que vio: No sé qué hacer

Escuchó un ruido raro en el motor, levantó el capot y no pudo creer lo que vio: "No sé qué hacer"

Foto:

Captura TikTok | @jorgenahirramirez
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un tiktoker se llevó una gran sorpresa al notar que dentro de su auto se encontraba otro pasajero inesperado. Sin embargo, su asombro fue mayor al descubrir dónde estaba escondido.

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"Cosas que me pasan a mi y que si no las filmo no me cree nadie", comentó Jorge Ramírez en su video publicado en TikTok. El joven comentó que se encontraba estacionado en una transitada calle de Capital Federal, cuando se percató que había algo en el motor de su auto. Al abrir el capot, notó que se trataba de una comadreja que se encontraba durmiendo allí.

Embed - Se me subió una comadreja al auto en pleno Buenos Aires #sarguella #comadreja #cosasquesolomepasabami

"Se ve que debe estar asustada y ahora no sé qué hacer", expresó el joven. Ante la situación, el conductor comentó que llamó a un veterinario para pedirle ayuda y poder sacar al animal de allí. Sin embargo, contó que no recibió una respuesta satisfactoria. "Me dijo que en algún momento se va a enfriar el auto y se va a ir porque va a tener hambre. Que se va a ir sola".

Ante la falta de asesoramiento, Ramírez estuvo decidido a llamar a los bomberos o a la policía, para poder rescatar a la comadreja de ese lugar peligroso.

El esperado rescate

Horas más tarde, compartió otro video en sus redes sociales donde mostró que pasaron casi 12 horas y el animal continuaba en el mismo lugar. "Ya son las 11 de la noche y mi inquilino sigue acá. Ya llamamos a un rescatista de animales", contó.

Embed - Parte 3 Desenlace Gracias a los chicos rescatistas que vinieron a salvar a este animalito #sariguella #comadreja
@jorgenahirramirez

Parte 3 Desenlace Gracias a los chicos rescatistas que vinieron a salvar a este animalito #sariguella #comadreja

sonido original - Jorge Nahir Ramirez

Cerca de la 1 de la madrugada, un equipo especializado acudió al lugar para sacar con mucho cuidado a la comadreja del motor del auto. Según se muestra en un video compartido por el dueño del vehículo, una joven tomó al animal y lo colocó dentro de una jaula, a la vista de varios curiosos que se acercaban al lugar. "Gracias a los chicos rescatistas que vinieron a salvar a este animalito", comentó el tiktoker.

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