27 de octubre de 2025 - 09:53

Se conoció el nuevo rol de Leandro Paredes en el mediocampo de Boca

El volante abandonaría la posición de volante central para jugar "más liberado" y asociarse con Carlos Palacios en el ataque.

Leandro Paredes tendrá otro rol en Boca

Leandro Paredes tendrá otro rol en Boca

Foto:

Por Cristian Reta

Independiente Rivadavia está en la final de la Copa Argentina

Trascendió la posible sede y fecha de la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Andes Talleres Sport Club, institución histórica que tiene 3600 socios activos de los cuales, 3000 son deportistas. 

Andes Talleres: tras el saqueo de su caja fuerte, la institución Azulgrana está de pie y recuperó su identidad

Por Juan Azor

Leandro Paredes le dice adiós al rol de volante central

Desde su regreso al club, Paredes se consolidó como el eje del equipo en el círculo central, el clásico "cinco" que marca el pulso y ordena. Sin embargo, Úbeda evaluaría sacarlo de esa zona de influencia específicamente para el próximo encuentro.

LEANDRO PAREDES
Leandro Paredes en alerta. Tiene 4 amarillas y podría perderse el superclásico ante River.

Leandro Paredes en alerta. Tiene 4 amarillas y podría perderse el superclásico ante River.

Según la información revelada por Leandro “Tato” Aguilera, la idea es buscar una versión más ofensiva de Paredes. El objetivo es que en el duelo ante Barracas Central juegue "más liberado" en el campo, desentendiendose de las tareas de marca más estrictas para poder generar mayor volumen de juego y asociarse de manera más directa con Carlos Palacios en la zona de creación.

En ese sentido, este movimiento en la posición de Paredes trae consigo un cambio estructural en el mediocampo. Para garantizar el equilibrio defensivo, Úbeda incluiría al chileno Williams Alarcón para formar una dupla de contención junto al juvenil Milton Delgado. El juvenil, que ya venía perfilándose como titular en reemplazo del lesionado Rodrigo Battaglia, se afianza así en la mitad de la cancha.

Con Alarcón y Delgado encargándose de la recuperación y la primera salida, Boca mutaría a una formación 4-2-2-2. En este esquema, Paredes y Palacios se desempeñarían como mediapuntas o enganches adelantados, por detrás de la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Leandro Paredes - Boca
Boca Juniors se apresta para visitar a Aldosivi

Boca Juniors se apresta para visitar a Aldosivi

De esta forma, Paredes regresaría a sus orígenes antes de su exitoso salto a Europa, donde el talentoso volante supo brillar en el club xeneize desempeñándose con éxito como enganche o mediapunta, posición en la que mostró gran capacidad de asistencias y llegada al gol. Este giro táctico de Úbeda no solo busca darle más frescura al ataque de Boca, sino también explotar la faceta más creativa y desequilibrante de su capitán.

