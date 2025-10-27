Se conoció el nuevo rol de Leandro Paredes en el mediocampo de Boca

El volante abandonaría la posición de volante central para jugar "más liberado" y asociarse con Carlos Palacios en el ataque.

Boca Juniors se prepara para un duelo clave el lunes desde las 16 y el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda estaría gestando una modificación táctica de alto impacto que tiene como principal protagonista a Leandro Paredes, el campeón del mundo. Esta novedad sacude el esquema habitual y apunta a liberar al volante central para potenciar el ataque.

Leandro Paredes le dice adiós al rol de volante central Desde su regreso al club, Paredes se consolidó como el eje del equipo en el círculo central, el clásico "cinco" que marca el pulso y ordena. Sin embargo, Úbeda evaluaría sacarlo de esa zona de influencia específicamente para el próximo encuentro.

LEANDRO PAREDES Leandro Paredes en alerta. Tiene 4 amarillas y podría perderse el superclásico ante River. Según la información revelada por Leandro “Tato” Aguilera, la idea es buscar una versión más ofensiva de Paredes. El objetivo es que en el duelo ante Barracas Central juegue "más liberado" en el campo, desentendiendose de las tareas de marca más estrictas para poder generar mayor volumen de juego y asociarse de manera más directa con Carlos Palacios en la zona de creación.

En ese sentido, este movimiento en la posición de Paredes trae consigo un cambio estructural en el mediocampo. Para garantizar el equilibrio defensivo, Úbeda incluiría al chileno Williams Alarcón para formar una dupla de contención junto al juvenil Milton Delgado. El juvenil, que ya venía perfilándose como titular en reemplazo del lesionado Rodrigo Battaglia, se afianza así en la mitad de la cancha.

Con Alarcón y Delgado encargándose de la recuperación y la primera salida, Boca mutaría a una formación 4-2-2-2. En este esquema, Paredes y Palacios se desempeñarían como mediapuntas o enganches adelantados, por detrás de la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez.