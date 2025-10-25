Andes Talleres: tras el saqueo de su caja fuerte, la institución Azulgrana está de pie y recuperó su identidad

Sin dudas, Andes Talleres Sport Club, es una institución emblema del deporte de Mendoza . Histórica. Enclavado en el corazón del departamento de Godoy Cruz, es una sociedad civil con personería jurídica, constituido en la provincia de Mendoza, como institución social, deportiva y cultural.

Nació de la fusión del Club Atlético Tracción y Talleres Pacífico, fundado el 1 de febrero de 1919 y el Andes Sport Club fundado el 1 de julio de 1932, cuya unión se llevó a cabo el 1 de enero de 1933 en asamblea a tal efecto y se estableció como fecha de aniversario el 9 de julio de 1933.

A partir de ese momento, el club desde lo dirigencial, fue un verdadero caos . Estaba la escuela de verano con 650 alumnos y la temporada de pileta con 1000 personas aproximadamente en marcha. Denuncias y acusaciones cruzadas. Reuniones de Comisión Directiva por doquier. El día a día de la institución se sostuvo, por la pasión y el compromiso de sus 25 empleados.

En una de las tantas reuniones, Eduardo Godoy, reconoció que se había equivocado , que la plata que había sacado de la caja fuerte no la había registrado, pero que tenía todos los comprobantes para presentar porque todos eran gastos netamente del club. Sin embargo, sorprendió y mucho, cuando el martes 21 de enero, devolvió 8 mil dólares billetes, que había sacado sin permiso y sin registro , para generar un negocio en una especie de bicicleta financiera, según sus propias palabras. A partir de ese momento, se terminó de quebrar la relación del expresidente con todos sus pares.

De inmediato, el resto de los directivos, le exigieron la devolución inmediata del dinero y su renuncia o licencia. Otra de las medidas que se tomó en comisión directiva fue la contratación de una auditoría externa desde el último ejercicio presentado en DPJ. Es decir, desde el 1 de agosto de 2023 al 28 de febrero de 2025. Estudio que reveló un faltante de ¡36 millones de pesos! También se convocó al Tribunal de Honor de la institución, según establece su propio estatuto para que estudie el caso y sancione a los responsables.

El día lunes 17 de febrero, el expresidente Eduardo Godoy, faltó a la reunión de Comisión Directiva e ingresó una nota donde negaba todo tipo de acusación en su contra y dejando sin efecto, lo que el mismo había asumido en encuentros anteriores. Además, mando un escrito donde dejaba en una escribanía los 4.600.000 pesos en forma de garantía hasta que se terminara la auditoría externa. Los primeros días del mes de marzo, presentó la renuncia a su cargo y nunca reintegró el dinero al club.

image HOCKEY PATÍN. Andes Talleres se consagró campeón argentino Juvenil. Gentileza: Prensa ATSC.

Su alejamiento de la institución, calmó las aguas, pero esta situación se filtró entre los socios y mediante una nota, se exigió una asamblea extraordinaria que se fijó para el domingo 27 de abril, a la cual asistieron más de 150 socios activos y vitalicios. Récord absoluto.

El club quedó a cargo de la Vicepresidente Verónica Ambrosio y del secretario general, Gustavo Villarroel. Llegó el día de la Asamblea y los integrantes de la comisión directiva, pusieron sobre la mesa la renuncia a sus cargos. El club quedaba acéfalo. Pero, el expresidente Jorge Gago (1989-1992), mocionó que no aceptara la renuncia de los directivos, que continúen en sus cargos y que llamen a elecciones en el mes de octubre del corriente año. Además, solicitó que se nombre persona no grata al expresidente Godoy, que se lo expulse de por vida del club y que se le exija la devolución del dinero en forma inmediata. Se aprobó por unanimidad.

El Tribunal de Honor también tuvo su espacio en la Asamblea General y explicó la sanción impuesta a Eduardo Godoy: suspensión por dos años e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo en el club y Mauricio Kena, extesorero, suspensión de seis meses y misma inhabilitación.

image ANDES TALLERES. El Futsal se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 superando a Don Orione por penales 3-2 (1-1). Gentileza: Prensa ATSC.

Andes Talleres: nuevas autoridades, otro rumbo, objetivos claros

A los pocos días de haber asumido como presidente de la institución, Verónica Ambrosio, solicitó licencia en su cargo de presidente por cuestiones netamente de salud. Por lo tanto, tomó las riendas de la institución el periodista de Diario Los Andes, Gustavo Villarroel, exjugador de básquet de la institución y socio número 15350, carnet que su abuelo Pedro le hizo su primer día de vida, el 1 de abril de 1979.

Una pasión que heredó de su vida. Junto con Gustavo Villarroel, tomaron el fierro caliente, Julian Gazzo como Secretario, Christophe Chartier tesorero y Miguel Regal como vocal.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 14.28.51 BASQUET FEMENINO. Andes Talleres en la categoría U13 se coronó campeón del Vendimia y Apertura 2025. En la Liga Federal, ya está entre los ocho mejores del país. Gentileza: Prensa ATSC.

Una des las primeras medidas que se tomó como institución, fue abrir las puertas del club nuevamente a la sociedad en general. Al respecto, Gustavo Villarroel, presidente, explicó a Los Andes: “Históricamente, Andes Talleres se caracterizó por su solidaridad con las demás instituciones, asociaciones, sociedad, barrio, etc. Hoy, le abrimos la puertas por ejemplo a FEFUSA, Federación de Básquet, Judo, Patín Artístico, la Liga Mendocina de Fútbol, hockey patín, etc. Volvieron a visitar nuestro club merenderos del departamento de Godoy Cruz, escuelas de la zona, etc. Estamos recuperando nuestra identidad en todo sentido. Nuestro objetivo, es que el socio vuelva a confiar en nosotros, que los vecinos de Dorrego y Godoy Cruz, vuelvan al club. Que se identifiquen con los colores, que se sientan cómodos. El club tiene que volver a convertirse en su segunda casa o familia”.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 18.52.33

-El faltante de dinero es importante, ¿el funcionamiento del club corrió riesgo?

-En ningún momento se puso en riesgo el día a día del club. Los empleados y profesores, siempre cobraron sus haberes en tiempo y forma. Cada deporte tiene su propia subcomisión y trabajan de manera excelente. Por esta razón, este terremoto que pasó, complicó decisiones diarias, pero los deportes funcionaron a la perfección. En medio de caos, el hockey patín organizó un Torneo Vendimia con 100 partidos en una semana. Y fue un éxito rotundo. Un mes más tarde, la subcomisión de Futsal junto a FEFUSA, organizaron en el club, un Torneo Argentino de Clubes C20 y fue un éxito rotundo. Por esta razón, nunca dejará de destacar el trabajo de cada integrante de las subcomisiones y los empleados de la institución. Ellos mantuvieron al club de pie.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andes Talleres Sport Club (@andestalleres)

- Hoy, ¿cuántos socios tiene ATSC y que han realizado en estos últimos seis meses?

-En la actualidad el club tiene 3600 socios activos, de los cuales 3000 hacen deportes. Por esta razón, de lunes a sábado, el club está repleto de niños y adolescentes haciendo deportes. La primera medida que tomamos fue apostar por el orden económico del club en todo sentido. Y ayudar a cada deporte en lo que necesite. Cada subcomisión maneja su presupuesto. Pero, apostamos por el cambio total de las calderas de la pileta climitada, renovamos dos vestuarios para la cancha de futsal y hockey patín abiertas; acabamos de inaugurar un gimnasio para deportistas federados: salón nuevo y máquinas nuevas. Estamos saldando una deuda histórica con todos los deportes. Este verano tendremos un filtro de pileta totalmente renovado. En la última temporada de pileta, se gastaron más de 10 millones de pesos en cloro, es decir, en tres meses. Una locura. Recuperamos el SUM para los socios, ahora estamos a punto de estrenar un baños de dama totalmente nuevo en el sector de las canchas de básquet, hockey y futsal. Y vamos por más, ya compramos más de 200 sillas para el verano, sector de churrasqueras nuevos. Estamos muy ilusionados.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 18.47.46

-Cómo está situación del faltante del dinero de la caja fuerte.

-Ya está realizada la denuncia en delitos económicos. Se presentaron todas las pruebas al respecto. Fueron a declarar directivos, administrativos y presentamos todo lo que se nos solicitó. Cumplimos con el pedido de los socios en la asamblea de abril. Nos exigieron la denuncia.

IMG_7169

- Desde lo deportivo, el balance es positivo o negativo.

-Sin discusión, postivo por donde se lo mire o analice. Futsal campeón Torneo Apertura 2025 y tercero en la Liga de Honor; hockey sobre patines campeón del Vendimia, del Apertura y participación histórica en el Mundial de Clubes jugando con Barcelona, el Porto. Un orgullo. El básquet femenino, por ejemplo, tiene más de 160 jugadoras federadas, histórico. El vóley, más de 350 jugadoras federadas con un equipo Máster bicampeón. El patín artístico es la gran vedette del club en este momento, con casi 200 patinadoras, representando a la Selección Argentina, con campeonas Panamericanas. Un verdadero lujo. Y no me puedo olvidar de los demás deportes como Taekwondo, Judo, que siempre suman medallas de oro a la institución en cualquier competencia que participen. El fútbol 11 está en un proceso de transición, pero viene muy bien y compitiendo.

- Un sueño inmediato para la institución

-El predio deportivo. Con la mano en el corazón, el club quedó chico. Tenemos que buscar un lugar para poder construir un predio deportivo con canchas de fútbol 11 y concentrar todo ahí, un playón deportivo y abrir la puerta a nuevas actividades como balonmano, recuperar el tenis, pádel; beach volley. En breve, tendremos noticias.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 18.53.03

Andes Talleres: cómo está la causa judicial

INVESTIGAR LOS BIENES PATRIMONIALES. Juan Ticheli a Udapif, que elabore un informe sobre los bienes patrimoniales que figuren a nombre del expresidente de ATSC, Eduardo Godoy y su familia directa.

SIN IMPUTADOS POR EL MOMENTO. Tras la declaraciones de los directivositados, fueron citados los administativos del club. Por el momento, nadie imputado. A nivel club, Godoy fue expulsado de por vida.

Andes Talleres: la comisión directiva actual

Vicepresidente: Gustavo Villarroel (a cargo de la presidencia)

Secretario: Julán Gazzo

Tesorero: Christoph Chartier

Protesorera: Laura Bay

Vocal: Miguel Regal

Vocal: Rodrigo Martín

Vocal: Horacio Barchini

Vocal: Eduardo Marengo

Vocal: Leonardo Goméz

Vocal suplente: Gustavo Ferrada

Vocal suplente: Mauricio Wilde

Vocal Suplente: Marcia López

Vocal Suplente: Sergio Lavenia

Revisor de Cuenta: Natalía Lazzaro

Revisor de Cuenta: Alberto Gaia

Revisor de Cuenta: Marta Quinteros