Un tiktoker mostró un exprimidor de limón que volvió locos a todos

Un video se volvió viral en redes sociales al presentar el “Exprimidor de Limón”, un utensilio desarrollado por la distribuidora Don Diego que promete simplificar la extracción del jugo sin esfuerzo ni desorden. El creador del contenido mostró el funcionamiento del dispositivo, donde destacó su practicidad y su potencial como nuevo aporte a los inventos argentinos.
Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales comentaron que el utensilio no era demasiado práctico o que su función ya la cumplen otros objetos y herramientas dentro de la cocina.
En el video aseguraron que era un "nuevo invento argentino".
Los detalles del invento que se volvió viral en redes
El utensilio tiene un diseño compacto y funcional. Se inserta directamente en el limón, rompe la estructura interna y permite extraer el jugo sin que las semillas se mezclen con el líquido. Según explicó el tiktoker, este método evita ensuciar la cocina y mantiene el limón húmedo durante más tiempo si se guarda en la heladera, prolongando su vida útil.
El paso a paso
- Clavar el exprimidor en la parte superior del limón.
- Realizar un movimiento circular para romper la estructura interna del fruto.
- Repetir el movimiento varias veces para asegurar que el interior esté completamente suelto.
- Colocar el limón sobre un recipiente, preferiblemente un vaso o jarra.
- Presionar suavemente el limón para extraer el jugo.
- Permitir que el jugo fluya a través de la tapa del utensilio, que retiene las semillas.
- Una vez finalizada la extracción, enjuagar el exprimidor con agua para limpiarlo.
Su repercusión en redes
El video generó una variedad de reacciones entre los usuarios, donde algunos reflejaron tanto entusiasmo como escepticismo. Algunos comentarios destacaron la creatividad del invento, con usuarios expresando interés en adquirir uno.
Otros compararon el invento con métodos tradicionales, donde sugirieron que podría ser innecesario. Por otro lado, hubo críticas al tono y expresiones de la persona. Otros mostraron frustración con la simplicidad del invento, donde mencionaron que no refleja ningún avance o invento de ningún tipo.