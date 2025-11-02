2 de noviembre de 2025 - 13:47

Tragedia en la UBA: investigan la muerte de un estudiante tras caer al vacío

El hecho ocurrió el viernes en la Facultad de Medicina. El joven de 27 años habría caído desde el segundo piso.

Tragedia en la UBA: investigan la muerte de un estudiante que murió tras caer al vacío.

Tragedia en la UBA: investigan la muerte de un estudiante que murió tras caer al vacío.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un trágico hecho conmocionó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), luego de que un estudiante de la carrera de Nutrición, de 27 años, muriera tras caer al vacío dentro del edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Leé además

Feriados de noviembre de 2025: cuándo es el fin de semana extralargo de 4 días

Finde extralargo en noviembre 2025: dos feriados antes que cierre el mes

Por Redacción Sociedad
Jubilados y pensionados de Anses.

Jubilados y pensionados de Anses: cuándo y cuánto cobrarán en noviembre 2025 con el aumento

Por Redacción Sociedad

El joven fue hallado el viernes por la tarde tendido en el pulmón de la escalera del subsuelo, con graves heridas en el rostro y el cuerpo. De inmediato, personal del SAME acudió al lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Fernández, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El caso quedó caratulado como “averiguación de muerte dudosa” y es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del fiscal Patricio Lugones.

El joven habría caído desde el segundo piso

Fuentes judiciales informaron al diario Clarín que el estudiante cayó desde el segundo piso del edificio de la facultad, aunque aún no se determinó en qué circunstancias ocurrió el hecho.

Tragedia en la UBA: investigan la muerte de un estudiante que murió tras caer al vacío
El hecho ocurrió el viernes en la Facultad de Medicina de la UBA.

El hecho ocurrió el viernes en la Facultad de Medicina de la UBA.

Las autoridades universitarias colaboran con la investigación y se aguardan las pericias de las cámaras de seguridad del lugar para esclarecer el suceso.

A través de sus redes sociales, la Facultad de Medicina de la UBA emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida del estudiante y acompañando a su entorno más cercano:

“Comunicamos con profunda tristeza que, en el día de ayer, se produjo el fallecimiento de un alumno de nuestra Facultad, perteneciente a la carrera de Nutrición. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estudio en este momento de profundo dolor.”

En el mismo texto, las autoridades remarcaron el compromiso institucional de reforzar las acciones de acompañamiento en materia de salud mental, y decretaron duelo académico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cómo se encuentra el servicio del Gran Mendoza tras las obras de Aguas Mendocinas.

Corte de agua en Mendoza: cómo está el estado de servicio en cada departamento

Por Redacción Sociedad
Argentinos cansados de su trabajo.

Crecen las razones: el 86% de los argentinos están "decididos a cambiar de trabajo"

Por Redacción Sociedad
Domingo buen tiempo: la máxima rondará los 30 grados.

Buen tiempo en Mendoza, pero preocupa la alerta por tormentas: la máxima y mínima para este domingo

Por Redacción Sociedad
Almuerzos bailables. El boliche para mayores de 50 que se organiza en salones de Mendoza. 

'Almuerzos bailables', el "boliche" para mayores de 50 que agita los domingos

Por Victoria Asmat