Tragedia en la UBA: investigan la muerte de un estudiante tras caer al vacío

Un trágico hecho conmocionó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) , luego de que un estudiante de la carrera de Nutrición , de 27 años , muriera tras caer al vacío dentro del edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta .

Jubilados y pensionados de Anses: cuándo y cuánto cobrarán en noviembre 2025 con el aumento

El joven fue hallado el viernes por la tarde tendido en el pulmón de la escalera del subsuelo, con graves heridas en el rostro y el cuerpo . De inmediato, personal del SAME acudió al lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Fernández , donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones .

El caso quedó caratulado como “averiguación de muerte dudosa” y es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28 , a cargo del fiscal Patricio Lugones .

Fuentes judiciales informaron al diario Clarín que el estudiante cayó desde el segundo piso del edificio de la facultad, aunque aún no se determinó en qué circunstancias ocurrió el hecho.

Las autoridades universitarias colaboran con la investigación y se aguardan las pericias de las cámaras de seguridad del lugar para esclarecer el suceso.

El hecho ocurrió el viernes en la Facultad de Medicina de la UBA.

Tragedia en la UBA: investigan la muerte de un estudiante que murió tras caer al vacío

A través de sus redes sociales, la Facultad de Medicina de la UBA emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida del estudiante y acompañando a su entorno más cercano:

“Comunicamos con profunda tristeza que, en el día de ayer, se produjo el fallecimiento de un alumno de nuestra Facultad, perteneciente a la carrera de Nutrición. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estudio en este momento de profundo dolor.”

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Facultad De Cs. Médicas UBA (@cienciasmedicas.uba)

En el mismo texto, las autoridades remarcaron el compromiso institucional de reforzar las acciones de acompañamiento en materia de salud mental, y decretaron duelo académico.