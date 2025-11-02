2 de noviembre de 2025 - 11:14

Crecen las razones: el 86% de los argentinos están "decididos a cambiar de trabajo"

Así lo revela un estudio privado, que también enumeró cuáles son las principales motivaciones. “Beneficios” se encuentran entre las principales necesidades.

Argentinos cansados de su trabajo.

Argentinos cansados de su trabajo.

Los argentinos no están conforme con su trabajo y buscan cambiar de rumbo. Un estudio privado reveló que el 86% de los trabajadores del país se encuentra en búsqueda activa de un nuevo empleo, motivados principalmente por la necesidad de mejores salarios, beneficios y oportunidades de desarrollo.

Según una encuesta de la consultora Randstad, el nivel de satisfacción laboral en Argentina cayó a 44%, cinco puestos menos que en 2023. Esta cifra ubica al país en el último lugar de la región, por debajo de Chile (55%) y Uruguay (48%).

El descenso en los niveles de satisfacción laboral repercute en el mercado con una mayor inclinación al cambio: el 86% de los argentinos asegura estar en búsqueda activa de un nuevo empleo, 24 puntos porcentuales por encima de la marca registrada en 2023, que apenas llegaba al 62%.

Además, el 9% de los encuestados afirma estar buscando empleo con un enfoque específico y el 5% manifiesta estar siempre atento a buenas oportunidades. Si comparamos estos datos con los de la región, Argentina encabeza el podio, con un 86% de trabajadores en búsqueda activa de trabajo.

Luego se ubica Uruguay con el 67% y, finalmente, Chile con el 44%, es el país con menor deseo de cambio laboral.

Por qué los argentinos buscan cambiar de trabajo

Salario y beneficios ocupa el primer lugar entre las razones para la búsqueda de un cambio laboral para el 36% de los argentinos, 42% de los chilenos y 26% de los uruguayos. En segundo lugar se ubican las oportunidades de desarrollo profesional muy valoradas por el 28% de los argentinos.

El tercer lugar lo ocupa el ambiente de trabajo agradable, señalado por el 9% de los argentinos, el 7% de los chilenos y el 14% de los chilenos.

En el caso de Argentina, otros factores que inciden en el deseo de búsqueda de un nuevo empleo mencionados por los encuestados son: seguridad laboral (8%); equilibrio entre vida familiar y profesional (8%); trabajo con propósito (4%); opciones de trabajo remoto (3%); trabajar en una empresa innovadora (3%); mayor flexibilidad (2%); empleo con niveles de estrés manejables (0,5%) y tener un jefe con el que me lleve bien (0,2%).

“Sin señales concretas que pongan en duda la demanda laboral, lo que manda por ahora es la expectativa y su impacto en la movilidad laboral. Así, la caída en los niveles de satisfacción y el incremento en la búsqueda activa de empleo reflejan que los trabajadores siguen reevaluando sus prioridades constantemente. Más allá del salario, hoy buscan desarrollo, bienestar y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional, factores que se vuelven decisivos al momento de optar por un cambio o permanecer en un empleo”, afirmó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

Caída de confianza y miedo a perder el trabajo

Por otra parte, la encuesta realizada a 4.089 personas arrojó una ligera caída de la confianza de los trabajadores argentinos en el mercado laboral. El 90% de los encuestados cree que podría conseguir un empleo similar al actual dentro de los próximos seis meses si lo necesitara, sólo 4 puntos porcentuales por debajo de la última medición realizada en 2023 (94%).

Este leve descenso de la confianza de los trabajadores en el mercado laboral también tiene su correlato en un incremento del miedo a perder el empleo.

Así, el 12% de los trabajadores argentinos considera que es muy probable que pierda su empleo o no renueven su contrato dentro de los próximos seis meses, registro que supera en 3 puntos porcentuales a la medición del segundo semestre de 2023.

Por su parte, el 34% de los argentinos cree que es probable que pueda perder su empleo en los próximos meses, contra el 33% que lo consideraba probable en 2023. Finalmente, el 55% de los consultados no considera que su puesto de trabajo corra peligro, contra el 58% registrado en 2023.

