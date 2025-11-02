Corte de agua en Mendoza: cómo está el estado de servicio en cada departamento

Las autoridades informaron el estado del servicio en el Área Metropolitana, el cual se vio afectado ayer por obras programadas.

Cómo se encuentra el servicio del Gran Mendoza tras las obras de Aguas Mendocinas.

Luego del corte programado realizado por Aguas Mendocinas que afectó gran parte del Área Metropolitana, el servicio de agua potable comenzó a normalizarse de forma paulatina en los distintos departamentos.

Según el parte actualizado emitido este lunes a las 11, la empresa informó que la mayoría de las zonas afectadas ya cuentan con suministro normal, aunque algunas áreas específicas todavía se encuentran en proceso de recuperación.

Estado del servicio por departamento Guaymallén: servicio normalizado en todo el departamento.

Luján de Cuyo: servicio normal .

Godoy Cruz: se encuentran en proceso de recuperación los barrios Supe , 4 de Julio y Los Barrancos . En el resto del departamento, el servicio ya se normalizó .

Las Heras: continúan las tareas de purgado de cañerías , por lo que el restablecimiento del suministro sigue en curso .

Ciudad de Mendoza: aún en proceso de recuperación las zonas de La Favorita, 5ª Sección, y el sector comprendido entre Cichitti y Avenida Champagnat, y de Gran Capitán a Regalado Olguín. En el resto de las secciones, el servicio ya se encuentra normalizado. Recomendaciones para el corte de agua Ante la magnitud del corte, se solicita a los ciudadanos hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recuerda la importancia de cuidar al máximo las reservas domiciliarias para una pronta recuperación del servicio.

Se recomienda a la población: