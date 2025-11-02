2 de noviembre de 2025 - 12:15

Corte de agua en Mendoza: cómo está el estado de servicio en cada departamento

Las autoridades informaron el estado del servicio en el Área Metropolitana, el cual se vio afectado ayer por obras programadas.

Cómo se encuentra el servicio del Gran Mendoza tras las obras de Aguas Mendocinas.

Cómo se encuentra el servicio del Gran Mendoza tras las obras de Aguas Mendocinas.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego del corte programado realizado por Aguas Mendocinas que afectó gran parte del Área Metropolitana, el servicio de agua potable comenzó a normalizarse de forma paulatina en los distintos departamentos.

Leé además

Corte de agua en el Gran Mendoza

Se viene un nuevo corte masivo de agua este sábado en el Gran Mendoza: estas serán las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
Los problemas de distribución y acceso están presentes en todos los departamentos mendocinos y sectores sociales del Área Metropolitana de Mendoza. Foto: Los Andes

Escasez de agua en el Área Metropolitana de Mendoza

Por José Antonio Figueredo Hernández

Según el parte actualizado emitido este lunes a las 11, la empresa informó que la mayoría de las zonas afectadas ya cuentan con suministro normal, aunque algunas áreas específicas todavía se encuentran en proceso de recuperación.

Estado del servicio por departamento

  • Guaymallén: servicio normalizado en todo el departamento.

  • Luján de Cuyo: servicio normal.

  • Godoy Cruz: se encuentran en proceso de recuperación los barrios Supe, 4 de Julio y Los Barrancos. En el resto del departamento, el servicio ya se normalizó.

  • Las Heras: continúan las tareas de purgado de cañerías, por lo que el restablecimiento del suministro sigue en curso.

  • Ciudad de Mendoza: aún en proceso de recuperación las zonas de La Favorita, 5ª Sección, y el sector comprendido entre Cichitti y Avenida Champagnat, y de Gran Capitán a Regalado Olguín. En el resto de las secciones, el servicio ya se encuentra normalizado.

Recomendaciones para el corte de agua

Ante la magnitud del corte, se solicita a los ciudadanos hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recuerda la importancia de cuidar al máximo las reservas domiciliarias para una pronta recuperación del servicio.

Se recomienda a la población:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada, de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios.
  • Preservar la reserva del tanque domiciliario, utilizándola con moderación durante todo el fin de semana.
  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.

Para garantizar la atención de servicios esenciales, se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega será coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La clave de limpiar las verduras correctamente está en la constancia y en conocer cómo tratar cada tipo de según su superficie y textura.

Las verduras de hoja verde se mantendrán frescas y sin bacterias si las desinfecta de forma correcta

Por Redacción
Con hábitos sencillos y una medida constante de este ingrediente, es posible mantener el baño más saludable y libre de estos visitantes silenciosos.

El insecto extraño que aparece en el baño en verano y puede eliminarse con un simple ingrediente

Por Lucas Vasquez
La manzana y la canela brindan un aroma cálido y reconfortante pero su propósito principal está referido al bienestar corporal.

Hervir cáscaras de manzana con canela: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
El avión Boeing 737 FireLiner sobrevuela a baja distancia Carlos Paz y el lago San Roque y genera preocupación en los vecinos por el líquido que lanzó. 

Un Boeing 737 directo hacia el lago San Roque: susto y sorpresa por un inusual evento

Por Redacción Sociedad