Se viene un nuevo corte masivo de agua este sábado en el Gran Mendoza: estas serán las zonas afectadas

Aguas Mendocinas anunció la continuación de importantes trabajos el próximo sábado 1 de noviembre, en el marco de un proyecto fundamental para la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana. Estas tareas, implicarán un corte de agua programado que comenzará a las 4 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada en vastas zonas del Área Metropolitana.
Estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, y con su conclusión, se darán por finalizados los cortes generales requeridos.
Las tareas que se ejecutarán incluyen la refuncionalización del sistema de desagüe y la desvinculación de múltiples acueductos de diámetros variados (1.100 mm, D 750mm, D 600 mm y D 900mm) de la cámara de regulación existente.
En las cámaras de macrodistribución de Alto Godoy (tanto húmeda como seca), se realizarán cortes a los acueductos de H°A° diámetro 750mm y 900mm, además de la instalación de válvulas especiales de regulación.
Debido a estas intervenciones, se ha programado un corte del servicio de agua potable, el cual tendrá una duración estimada de 12 a 15 horas.
Las zonas afectadas
Las zonas afectadas por el corte general serán amplias y cubren sectores clave del Área Metropolitana:
Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.
Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.
Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
Las Heras: Zona centro, oeste y norte.
Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
Maipú: Coquimbito.
Las tareas serán llevadas a cabo por personal operativo de AYSAM, contando con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.
Una vez finalizada la instalación de las obras, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo de manera paulatina entre 24 y 48 horas posteriores a la finalización de la instalación.
Recomendaciones
Ante la magnitud del corte, se solicita a los ciudadanos hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recuerda la importancia de cuidar al máximo las reservas domiciliarias para una pronta recuperación del servicio.
Se recomienda a la población:
Mantener una reserva de agua potable embotellada, de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios.
Preservar la reserva del tanque domiciliario, utilizándola con moderación durante todo el fin de semana.
Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.
Para garantizar la atención de servicios esenciales, se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega será coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.