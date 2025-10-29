Se viene un nuevo corte masivo de agua este sábado en el Gran Mendoza: estas serán las zonas afectadas

Aguas Mendocinas anunció la continuación de importantes trabajos el próximo sábado 1 de noviembre, en el marco de un proyecto fundamental para la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana. Estas tareas, implicarán un corte de agua programado que comenzará a las 4 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada en vastas zonas del Área Metropolitana.

Uno de los barrios más populares de Ciudad está sin agua por un corte imprevisto

Se rompió un caño maestro y hay corte de agua en varios barrios de Ciudad: la zona afectada

Estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy , y con su conclusión, se darán por finalizados los cortes generales requeridos.

Las tareas que se ejecutarán incluyen la refuncionalización del sistema de desagüe y la desvinculación de múltiples acueductos de diámetros variados (1.100 mm, D 750mm, D 600 mm y D 900mm) de la cámara de regulación existente.

En las cámaras de macrodistribución de Alto Godoy (tanto húmeda como seca), se realizarán cortes a los acueductos de H°A° diámetro 750mm y 900mm, además de la instalación de válvulas especiales de regulación .

Debido a estas intervenciones, se ha programado un corte del servicio de agua potable, el cual tendrá una duración estimada de 12 a 15 horas .

Las zonas afectadas

Las zonas afectadas por el corte general serán amplias y cubren sectores clave del Área Metropolitana:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.

Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita. Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras: Zona centro, oeste y norte.

Zona centro, oeste y norte. Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito.

corte agua Uno de los barrios más populares de Ciudad está sin agua por un corte imprevisto

Las tareas serán llevadas a cabo por personal operativo de AYSAM, contando con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

Una vez finalizada la instalación de las obras, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo de manera paulatina entre 24 y 48 horas posteriores a la finalización de la instalación.

Recomendaciones

Ante la magnitud del corte, se solicita a los ciudadanos hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recuerda la importancia de cuidar al máximo las reservas domiciliarias para una pronta recuperación del servicio.

Se recomienda a la población:

Mantener una reserva de agua potable embotellada, de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios.

de agua potable embotellada, de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios. Preservar la reserva del tanque domiciliario , utilizándola con moderación durante todo el fin de semana.

, utilizándola con moderación durante todo el fin de semana. Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines .

. Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.

Para garantizar la atención de servicios esenciales, se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega será coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.