Se rompió un caño maestro y hay corte de agua en varios barrios de Ciudad: la zona afectada

Aguas Mendocinas informó que, debido a la rotura de un caño maestro, se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable en una amplia zona de Ciudad. El corte afecta el sector comprendido desde Gran Capitán hasta Posse y desde Champagnat hasta Cicchitti.

La empresa señaló que su personal trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible, y pidió a los usuarios tomar medidas preventivas mientras duren las tareas de reparación.

Durante el corte, se recomienda mantener una reserva de agua potable embotellada, al menos dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios. Además, se solicita hacer un uso responsable y solidario del agua, regulando el caudal en las canillas y evitando el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Aguas Mendocinas recordó también que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, durante todo el año, y pidió controlar posibles pérdidas en canillas e inodoros para contribuir al ahorro del recurso.

La empresa aseguró que informará cuando el servicio quede completamente restablecido.