14 de octubre de 2025 - 09:02

Se rompió un caño maestro y hay corte de agua en varios barrios de Ciudad: la zona afectada

La empresa señaló que su personal trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible, y pidió a los usuarios tomar medidas preventivas mientras duren las tareas de reparación.

corte de agua imprevisto en barios barrios de Ciudad

corte de agua imprevisto en barios barrios de Ciudad

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Aguas Mendocinas informó que, debido a la rotura de un caño maestro, se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable en una amplia zona de Ciudad. El corte afecta el sector comprendido desde Gran Capitán hasta Posse y desde Champagnat hasta Cicchitti.

Leé además

Anunciaron un corte de agua masivo que afectará al Gran Mendoza

Anunciaron un corte de agua masivo en el Gran Mendoza para este viernes: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
insolito: una perdida de agua se trago a un camion de basura y organizan un gran operativo para sacarlo

Insólito: una perdida de agua "se tragó" a un camión de basura y organizan un gran operativo para sacarlo

Por Redacción Sociedad

La empresa señaló que su personal trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible, y pidió a los usuarios tomar medidas preventivas mientras duren las tareas de reparación.

Durante el corte, se recomienda mantener una reserva de agua potable embotellada, al menos dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios. Además, se solicita hacer un uso responsable y solidario del agua, regulando el caudal en las canillas y evitando el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Aguas Mendocinas recordó también que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, durante todo el año, y pidió controlar posibles pérdidas en canillas e inodoros para contribuir al ahorro del recurso.

La empresa aseguró que informará cuando el servicio quede completamente restablecido.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los candidatos a concejales de la ciudad compartieron sus datos en la plataforma vota informado

Los candidatos a concejales de la Ciudad compartieron sus datos en la plataforma Vota Informado

Por Redacción
Diario Los Andes

Cómo hacer para que Google Discover te muestra todo lo que pasa en Mendoza: muy fácil, seguí a Los Andes

Por Redacción Sociedad
Foto archivo / Los Andes

Así afectará el Zonda este martes a Mendoza con una máxima de verano

Por Redacción Sociedad
Acceso Este - Foto archivo

Cortan hoy el tránsito en el Acceso Este en un horario clave: las razones

Por Redacción Sociedad