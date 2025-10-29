El insecto extraño que aparece en el baño en verano y puede eliminarse con un simple ingrediente

Un pequeño visitante suele asomarse en zonas con humedad y frío. Se esconde rápido y parece inofensivo, pero su presencia indica algo más dentro del baño.

Dentro del baño, especialmente durante la noche o después de la ducha, puede verse un insecto pequeño, brillante y de movimientos rápidos. No vuela, pero se desplaza con agilidad por pisos y paredes. Su presencia suele pasar desapercibida hasta que comienza a aparecer con frecuencia. Lo curioso es que existe una mezcla muy simple que ayuda a eliminarlo.

Este insecto prefiere lugares húmedos, oscuros y poco ventilados, por lo que el baño es el sitio ideal para su reproducción. Aunque no muerde ni causa problemas directos, su aparición revela un desequilibrio ambiental. Una mezcla casera, aplicada de forma estratégica, puede ayudar a reducir su presencia y mejorar la higiene general del baño.

Qué es el lepisma o pececito de plata y por qué aparece siempre en el baño Según el Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky, el insecto conocido como lepisma, pececito de plata o silverfish en distintos países, es un pequeño artrópodo de color gris plateado que se mueve rápidamente y suele esconderse en esquinas o grietas.

Lo positivo es que no representa un riesgo directo para la salud humana, pero sí puede alimentarse de restos de papel , pegamentos, polvo, cabellos, tejidos y otros residuos orgánicos.

para la salud humana, pero sí puede alimentarse de restos de , y otros Su refugio es en lugares donde la humedad es constante y la ventilación es deficiente y repetida, por eso siempre se ven en baños, sótanos o lavaderos.

es constante y la es deficiente y repetida, por eso siempre se ven en o El baño es un ambiente ideal para este insecto por el vapor de la ducha, la condensación en paredes y la acumulación de humedad en pisos y juntas de cerámicos. Además, la presencia de jabón, restos de piel y fibras también lo atraen.

la en paredes y la acumulación de en pisos y juntas de cerámicos. Además, la presencia de restos de y también lo atraen. Si bien no es un insecto peligroso , su aparición repetida señala que la humedad está reteniéndose más de lo debido y que probablemente exista poca circulación de aire.

, su aparición repetida señala que la humedad está reteniéndose más de lo debido y que probablemente exista Para disminuir su presencia, es fundamental ventilar el baño diariamente, asegurarse de que no existan pérdidas de agua, sellar pequeñas grietas en pisos y paredes y limpiar regularmente las áreas detrás de sanitarios y muebles. Sin embargo, cuando ya se observa una actividad constante, estas medidas pueden combinarse con una mezcla específica que puede ser especialmente útil.

Cómo eliminar este visitante dentro del baño con ácido bórico y agua Una de las mezclas más mencionadas para combatir insectos o en este caso el lepisma, es la combinación de ácido bórico con agua.

El ácido bórico es un compuesto que se utiliza tanto para limpieza como para control de insectos y actúa afectando el sistema digestivo y cuticular del insecto, dificultando su supervivencia.

es un compuesto que se utiliza tanto para como para y actúa afectando el y del insecto, dificultando su supervivencia. Para utilizarlo, se recomienda mezclar una parte pequeña de ácido bórico con agua suficiente para crear una pasta suave.

de suficiente para crear una La mezcla puede aplicarse directamente en zonas estratégicas del baño, como detrás del inodoro, debajo del lavamanos, en las juntas del piso y en rincones donde se hayan visto los insectos desplazándose.

del baño, como detrás del debajo del en las del piso y en donde se hayan visto los insectos desplazándose. Es importante no colocar grandes cantidades , sino pequeñas líneas o puntos que el insecto pueda atravesar.

, sino pequeñas líneas o puntos que el insecto pueda atravesar. Si se desea, también puede espolvorearse mínimamente ácido bórico puro en áreas secas, evitando superficies que puedan mojarse.

Otra recomendación importante es mantener el baño lo más seco posible después del uso, abrir ventanas para ventilar y utilizar extractores de aire si están disponibles. En verano, también conviene limpiar regularmente con agua caliente y detergente las zonas donde se acumula polvo. Esa constancia, más la cantidad del producto aplicado, es la clave para lograr resultados visibles. El pececito de plata puede pasar desapercibido y no afecta, pero su presencia habla de humedad y falta de circulación de aire en el baño. Por eso, una pasada de ácido bórico rebajado con agua y posteriormente una limpieza adecuada, ayuda a reducir su aparición.