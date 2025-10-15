Aguas Mendocinas informó que, debido a un bajo nivel en la cámara de la estación de bombeo La Favorita , se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable en ese barrio.

Uno de los barrios más populares de Ciudad está sin agua por un corte imprevisto

Aguas Mendocinas informó este miércoles que, debido a un bajo nivel en la cámara de la estación de bombeo La Favorita, se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable en ese barrio de la Ciudad de Mendoza.

Según comunicó la empresa, personal técnico se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio “lo antes posible”.

Mientras tanto, se recomienda a los vecinos mantener una reserva de agua potable embotellada, de al menos dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios. También se pidió hacer un uso responsable y solidario del agua, regular el caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas, lavavajillas o el riego de jardines.

Aguas Mendocinas recordó además que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido durante todo el año, y aconsejó controlar posibles pérdidas o goteras para evitar el desperdicio del recurso.