Congreso Internacional Agua para el Futuro: llegarán a Mendoza más de cien especialistas de diez países

El gobernador Alfredo Cornejo y el Superintendente del Departamento General de Irrigación , Sergio Marinelli , anunciaron que se llevará adelante el V Congreso Internacional Agua para el Futuro , entre los días 3 y 4 de diciembre de 2025, en el auditorio Ángel Bustelo. Más de cien especialistas de diez países participarán del evento.

La nueva edición reunirá a más de un centenar de profesionales del agua, responsables políticos, investigadores, representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil, de diez países diferentes. Del acto en Casa de Gobierno participó también el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

El encuentro se propone como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias orientado a construir un nuevo acuerdo por el agua , que trascienda lo técnico y normativo para incorporar también una dimensión cultural y educativa.

Bajo el lema " Hacia un nuevo acuerdo por el agua" , esta edición invita a repensar prácticas, costumbres y modelos de gestión para garantizar el acceso, la sostenibilidad y la equidad en el uso del recurso, frente a los desafíos del cambio climático y las transformaciones sociales, explicaron desde el gobierno provincial.

“La gestión del agua en un mundo en constante cambio requiere innovación y adaptación”, destacaron los organizadores al señalar que el agua es un factor determinante para el desarrollo y la calidad de vida de las comunidades. En territorios naturalmente áridos como Mendoza , la supervivencia ha dependido históricamente de la capacidad de planificar, administrar y proteger este recurso esencial.

Cornejo alertó sobre el cambio climático en Mendoza

Durante el lanzamiento del Congreso en la Casa de Gobierno, Cornejo aseguró que el encuentro constituye una instancia clave para fortalecer el intercambio de información y experiencias sobre la gestión hídrica. Destacó que “la conexión y la fluidez en los vínculos internacionales nos van a llevar a un mejor lugar del que estamos”.

El Gobernador valoró la trayectoria institucional de Mendoza en materia de administración del agua, que se remonta incluso a antes de la actual Constitución provincial, y señaló que esa solidez “ha sido históricamente reconocida en el mundo”.

Explicó que la provincia cuenta con una institucionalidad fuerte y con rango constitucional, lo que le otorgó prestigio internacional, al punto de que técnicos y especialistas locales fueron durante años referentes en foros globales. Sin embargo, advirtió que el deterioro económico nacional y el impacto del cambio climático modificaron ese escenario.

Alfredo Cornejo-Marinelli El gobernador Alfredo Cornejo, junto al superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Gobierno de Mendoza

“El cambio climático se manifiesta en todas partes, pero en las zonas áridas lo hace con una menor cantidad de agua, categóricamente”, señaló el mandatario. En ese contexto, destacó que la provincia trabaja en planes específicos para anticiparse a la escasez del recurso, acompañados por una nueva legislación que contemple tanto el presente como el futuro.

“No se trata de alarmar a la ciudadanía, sino de asumir que habrá menos agua y actuar en consecuencia, optimizando el recurso para que siga sirviendo a todas las actividades y al desarrollo de Mendoza”, expresó.

El Gobernador hizo hincapié en que esa tarea requiere planificación, institucionalidad, legislación moderna y financiamiento sostenido. Recordó que en los últimos años Irrigación duplicó su inversión anual en obras vinculadas al agua, alcanzando niveles históricos. “Hemos pasado de inversiones anuales de 40 millones a casi el doble, y eso es muy relevante”, indicó.

Cornejo también puso en valor las transformaciones que se están realizando a través de Aysam, tanto en agua potable como en saneamiento. Detalló que la empresa estatal “está llevando adelante la inversión más grande en agua y saneamiento de la historia de Mendoza”, luego de décadas de desinversión.

Sergio Marinelli destacó la importancia del congreso

Posteriormente, Marinelli explicó que esta nueva edición tiene como objetivo profundizar la planificación de la gestión hídrica provincial, abordando los desafíos actuales y futuros del recurso en un contexto de cambio climático, crecimiento poblacional y nuevas demandas sociales y ambientales.

Recordó que el primer congreso se realizó en 2017, poco tiempo después de haber iniciado su primera gestión, y destacó que aquella experiencia fue el punto de partida para construir una política de planificación sostenida en el tiempo.

El funcionario señaló que “fue la base de lo que es la planificación de gestión y que aspira a ser la planificación futura del agua en Mendoza”, y valoró las “lecciones aprendidas” a partir del intercambio con países con larga trayectoria en materia de eficiencia hídrica, como España.

Luego indicó que el lema de esta nueva edición, Un nuevo acuerdo por el agua, busca actualizar la visión colectiva sobre un recurso cuya gestión fue históricamente ejemplar, pero que hoy enfrenta nuevos desafíos. Marinelli expresó que “a fines del siglo XIX, los mendocinos lograron una ley tan sabia que aún está vigente”, aunque en un contexto distinto, cuando la provincia tenía una población menor y una estructura productiva acotada.

Sergio Marinelli-Irrigación El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, junto al gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Gobierno de Mendoza

En la actualidad, explicó, la planificación debe integrar tres dimensiones (económica, social y ambiental) y atender tanto la disponibilidad como la calidad y la reutilización del agua. “Si en las actividades de mayor consumo, como el agro, hay buena infraestructura y un manejo adecuado, pero cada productor no administra correctamente el turno que le corresponde, no se logra el objetivo”, afirmó.

El titular de Irrigación detalló que el Congreso reunirá a especialistas nacionales e internacionales y a organismos de referencia global como la Unesco, la CEPAL, el Banco Mundial y el Consejo Latinoamericano del Agua. Además, participarán el Consejo Hídrico Federal, la Federación de Entes Reguladores de Energía y autoridades de organismos de control del agua potable y saneamiento de distintos países.

Finalmente, Marinelli destacó que el encuentro pondrá un fuerte acento en la educación y la cultura del agua, con actividades paralelas en el hall del Auditorio Ángel Bustelo y la posibilidad de seguir las charlas de manera presencial o virtual. “Vamos a tocar todos los aspectos que tienen que ver con el agua y rematamos con lo más importante, que es la educación”, sostuvo.

Detalles de la actividad

El programa incluirá tres mesas temáticas principales: Gestión urbana del agua, Agua y economía y Agua y mujer. A lo largo de las dos jornadas se desarrollarán paneles sobre planificación hídrica, regulación y control del recurso, eficiencia, cambio climático, educación, cultura y preservación de la calidad del agua, entre otros temas.

En forma paralela se realizarán distintas actividades abiertas al público como:

Mesas de expertos: espacios de intercambio entre profesionales y especialistas.

Ferias Creagua y Reciclar por el agua.

Exposiciones artísticas y visitas de campo.

Concurso de cuentos cortos sobre “Las mujeres y el agua en tiempos de cambio climático”.

Concurso Ideagua, que convocó a estudiantes secundarios de escuelas artísticas a crear afiches alusivos al Congreso.

Muestra de cortos Historias por el agua, con producciones seleccionadas del festival internacional que aborda la temática hídrica, a la que asistirán destacados directores locales y extranjeros.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial www.congresoaguaparaelfuturo.com