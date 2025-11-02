2 de noviembre de 2025 - 08:39

Buen tiempo en Mendoza, pero preocupa la alerta por tormentas: la máxima y mínima para este domingo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Domingo buen tiempo: la máxima rondará los 30 grados.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Si bien noviembre arrancó con alerta por viento, tormentas y granizo en Mendoza, este domingo 2 de noviembre regirá buen tiempo. La máxima se mantendrá en los 30°C, aunque el cielo se mantendrá cubierto por algunas nubes celosas. No obstante, durará poco, ya que para el lunes se anticipa alerta amarilla por lluvias y tormentas. A continuación, en la zonas que afectará.

Por Redacción Sociedad
Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “poco nuboso con ascenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 30°C y una mínima de 12°C, acompañado de vientos moderados del noreste.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 3 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, aunque se anticipan alerta amarilla por lluvias y tormentas durante la noche en casi toda la provincia. Será una jornada con nubosidad variable, donde se espera una máxima de 32°C y una mínima de 15°C. En Cordillera habrá nevadas.

Pronóstico del tiempo este domingo en Mendoza

