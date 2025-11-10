Un joven de 23 años atacó a su madre y apuñaló a su hermano cuando quiso defenderla

Este domingo por la mañana, cerca de las 9:20 horas, en la ciudad de Apóstoles, Misiones ocurrió una violenta pelea familiar donde un joven atacó a su hermano .

El incidente se produjo en una vivienda ubicada en la zona residencial del barrio Cantera. Un llamado de alerta al 911 movilizó a los efectivos del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Tercera.

Al ingresar al domicilio, la policía encontró a un hombre de 27 años con una herida cortante en el abdomen.

Según información del medio local El Territorio, el joven herido contó que había intervenido para proteger a su mamá, de 65 años, que había sido agredida verbalmente por su hermano menor, identificado como M. A. V., de 23 años, durante una fuerte discusión.

El personal médico asistió de inmediato a la víctima y luego lo trasladó al hospital zonal. De acuerdo con el parte médico, la herida no comprometió órganos vitales y el hombre está fuera de peligro, aunque permanece en observación debido a la profundidad del corte.

El joven fue detenido luego de resistirse

El agresor continuó con una actitud agresiva incluso con la llegada de la policía. Se resistió a la detención y amenazó a los agentes con el cuchillo que utilizó en el ataque. Vecinos del lugar presenciaron el despliegue de seguridad y se preocuparon por la situación.

Finalmente, los efectivos lograron reducir al joven e incautaron el arma. El chico fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia de Instrucción de Apóstoles.

Posteriormente, el hermano herido y la madre radicaron la denuncia correspondiente. La Comisaría Tercera tomó intervención bajo las directivas del juzgado local, que ordenó la notificación de antecedentes y la valoración psicológica del detenido.

La causa se encuentra caratulada como "lesiones y amenazas calificadas en contexto de violencia familiar“.