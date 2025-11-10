10 de noviembre de 2025 - 19:00

Un joven de 23 años atacó a su madre y apuñaló a su hermano cuando quiso defenderla

El agresor fue detenido tras herir a su hermano en el abdomen y amenzar a la policía con un cuchillo. La madre radicó la denuncia contra su hijo menor.

Un joven en Misiones atacó a su mamá y su hermano al defenderla terminó herido.&nbsp;

Un joven en Misiones atacó a su mamá y su hermano al defenderla terminó herido. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este domingo por la mañana, cerca de las 9:20 horas, en la ciudad de Apóstoles,Misiones ocurrió una violenta pelea familiar donde un joven atacó a su hermano.

Leé además

Un jubilado fue atropellado por un colectivo y trasladado al hospital con traumatismos en la pierna y el cráneo.

Impactante video: un jubilado fue atropellado por un colectivo

Por Redacción Policiales
Un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de tres años y le provocó lesiones graves. 

San Martín: un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de 3 años y le provocó lesiones graves

Por Enrique Pfaab

El incidente se produjo en una vivienda ubicada en la zona residencial del barrio Cantera. Un llamado de alerta al 911 movilizó a los efectivos del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Tercera.

Al ingresar al domicilio, la policía encontró a un hombre de 27 años con una herida cortante en el abdomen.

Según información del medio local El Territorio, el joven herido contó que había intervenido para proteger a su mamá, de 65 años, que había sido agredida verbalmente por su hermano menor, identificado como M. A. V., de 23 años, durante una fuerte discusión.

El personal médico asistió de inmediato a la víctima y luego lo trasladó al hospital zonal. De acuerdo con el parte médico, la herida no comprometió órganos vitales y el hombre está fuera de peligro, aunque permanece en observación debido a la profundidad del corte.

El joven fue detenido luego de resistirse

El agresor continuó con una actitud agresiva incluso con la llegada de la policía. Se resistió a la detención y amenazó a los agentes con el cuchillo que utilizó en el ataque. Vecinos del lugar presenciaron el despliegue de seguridad y se preocuparon por la situación.

Finalmente, los efectivos lograron reducir al joven e incautaron el arma. El chico fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia de Instrucción de Apóstoles.

Posteriormente, el hermano herido y la madre radicaron la denuncia correspondiente. La Comisaría Tercera tomó intervención bajo las directivas del juzgado local, que ordenó la notificación de antecedentes y la valoración psicológica del detenido.

La causa se encuentra caratulada como "lesiones y amenazas calificadas en contexto de violencia familiar“.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luego de darse a conocer el video que muestra la caída de Matilda, su padre pide justicia y que se nombre al caso como femicidio. 

Un video se suma como prueba del presunto femicidio de la estudiante que murió tras caer del balcón

Por Redacción Policiales
Incendio en La Bombonera.

Se incendió una tribuna de La Bombonera tras el Superclásico pero no hubo heridos

Por Redacción Policiales
Algunos de los vehículos con que se realizaban las salideras. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Banda que realizaba salideras bancarias en la City mendocina: ya son tres los ladrones condenados

Por Redacción Policiales
El operativo realizado por personal policial. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Cayó un falso médico chileno que atendía a discapacitados y falsificaba documentación para estafar mutuales

Por Redacción Policiales