San Martín: un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de 3 años y le provocó lesiones graves

Un perro de raza se escapó de una casa y mordió a un niño de tres años en pleno corazón de la ciudad de San Martín . El mordedura le provocó al niño un desgarro en el muslo izquierdo que recibió seis puntos de sutura . El hecho f ue denunciado en la Fiscalía . El perro se escapó de la casa de una renombrada profesional médica de la provincia y madre de una proteccionista de perros callejeros, también reconocida profesional.

El hecho ocurrió a cerca de las 18 del pasado viernes 7 en la calle Monseñor Álvarez, casi Sargento Cabral, de la ciudad de San Martín y tanto la familia víctima como la familia dueña del perro son vecinos de esa calle .

Antonella Garcés trabaja en una de las casas de la calle como cuidadora de Benjamín, un niño de tres años y medio , y habían salido hacia una panadería cercana a realizar alguna compra.

“De pronto, abrieron el portón de autos de una casa y salió uno de los perros , que se abalanzó sobre Benja”, le contó la joven a Los Andes . Comencé a gritar y a patear al perro, tratando de que soltara a Benja. No sé cuánto duró todo, para mí fue una eternidad , pero debe haber sido un minuto o dos”, dijo.

Luego, indicó que “nadie de esa casa salió a ayudar y no había nadie en la calle” y profundizó: “Había dos personas dentro de esa propiedad (supuestamente una empleada y uno de los dueños) que vieron como el animal atacó al menor, sintieron gritos, mis intentos de defensa tratando de sacar sola al animal de encima del niño para que dejara de morder, pero no hicieron absolutamente nada. Solo cerraron el portón cuando el animal volvió a entrar”.

Antonella caminó con Benjamín hasta la panadería, allí pidió auxilio, regresó a la casa del niño a avisar lo que había ocurrido y allí trasladaron al menor hasta la guardia del Hospital Perrupato, donde fue asistido.

“Fue una lesión con desgarro. No hubo mucho sangrado porque fue en un sector de músculo, pero podría haber cortado la arteria y hubiera sido una desgracia terrible”, dijo la niñera.

El hecho fue denunciado en la Fiscalía en turno de San Martín y este lunes se amplió la denuncia, aportando certificado de lesiones y otros detalles.

El perro y su casa

Según las denunciantes, que son la niñera Antonella Garcés y la madre del niño, la odontóloga Belén Matilla, el causante de las heridas fue una perra raza Fila brasilera de color marrón.

Se sostiene que en la casa desde donde se escapó ese animal hay otros ejemplares de la misma raza y que esta perra ya se había escapado otras veces y había atacado a personas y mascotas, en algunos casos también produciéndole heridas.

Desde la familia víctima se sostuvo que, inmediato al ataque, no hubo ningún acercamiento por parte de la familia dueña del perro, pero informaron que en días posteriores se recibieron dos llamados, alguno a parientes, preguntando por la salud del niño.

Según indicaron, la perra que atacó a Benjamín, salió de la casa de la doctora Alejandra Lega, médica patóloga muy reconocida en la provincia, que además también es madre de la doctora Paula Valdemoros, también patóloga, y que además es una de las responsables más activas de la agrupación proteccionista “Sus patas en nuestras manos”, asociación se preocupa por rescatar a perros y gatos en situación de abandono.

perro Fila Un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de tres años y le provocó lesiones graves.

Los Andes intentó contactarse con ambas profesionales, pero indicaron que se encontraban en un congreso y prometieron dar su versión más tarde.

Los perros raza Fila brasileño son animales fuertes y robustos. Según se indica sobre su temperamento, “la raza es conocida por su lealtad incondicional hacia su familia. Sin embargo, su temperamento es fuerte y territorial, mostrando una desconfianza natural y un rechazo hacia los extraños, por lo que no es una raza para dueños principiantes”.

La versión de la dueña de la perra

“Me hago totalmente responsable de la situación. Intenté por distintos medios pedir mil disculpas, por más que sé que no son suficientes en estos casos. La verdad, estoy muy afectada, fuera de eje, y totalmente dispuesta hacerme responsable de lo ocurrido, porque ha sido mi responsabilidad y es lo que corresponde”, dijo Alejandra Lega, la dueña de la casa y de los tres perros Fila que viven en ella, uno de los cuales fue el que produjo el ataque y las lesiones.

“La casa está preparada para que los perros estén en un sector donde no puedan acceder de ninguna manera a la calle. Pero evidentemente hubo un descuido y uno de los perros salió y atacó al niño”, aceptó la patóloga.

“Traté de mantenerme en contacto con la familia, cuando supe quiénes eran. Entiendo que estén dolidos y que hayan hecho la denuncia, tienen toda la razón en hacerla. Yo insisto, estoy totalmente a disposición de ellos, incluso ofrezco a un equipo médico que atienda al niño y cubrir absolutamente todos los costos”, sostuvo.

Afirmó que “tengo esos perros porque ya me han robado tres veces y es la única manera de tener la casa segura. Esos perros son muy guardianes”, contó.

Además aseguró que “es cierto que alguna vez han atrapado a algún gato, pero este hecho es el primero que ha ocurrido con mis perros. No había sucedido algo así antes”.

También aclaró que “mi hija (Paula Valdemoros), vive en su propia casa desde hace 30 años y no tiene absolutamente nada que ver con lo ocurrido”.