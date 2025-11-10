10 de noviembre de 2025 - 15:24

Banda que realizaba salideras bancarias en la City mendocina: ya son tres los ladrones condenados

En marzo de 2024 la organización delictiva fue desarticulada y se secuestró dinero y 13 vehículos. Los condenados optaron por someterse a juicios abreviados.

Algunos de los vehículos con que se realizaban las salideras. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tres integrantes de una banda conformada por delincuentes mendocinos y de otras provincias que se dedicaban a realizar “salideras bancarias” en el microcentro de Ciudad, han sido condenados ya por la Justicia provincial.

Durante un juicio abreviado homologado el miércoles por el juez Gabriel Bragagnolo, fueron condenados a 3 años de prisión por el delito de robo agravado el mendocino Lucas Cataldo y el tucumano Jairo Saracho, quienes habían sido detenido junto a otros tres sujetos en marzo de 2024.

La pena fue convenida entre el Manuel García Mango, Fiscal de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores y los defensores de los acusados que se declararon culpables de los delitos que se le imputaban.

El mismo camino –un juicio exprés- había tomado otro de los acusados, el también tucumano Álvaro Leandro Pacheco, quien en setiembre pasado recibió una condena de 3 años de cárcel.

El 27 de marzo de 2024 la División Robos y Hurtos de la Policía de Mendoza detuvo a cinco integrantes de la banda tras una investigación que terminó con 18 allanamientos.

Durante el operativo realizado en distintos puntos del Gran Mendoza se logró decomisar dinero, cheques, teléfonos y 13 vehículos, según información suministrada tras las detenciones por el Ministerio de Seguridad y Justicia y desde la Fiscalía de Robos y Hurtos.

A lo largo de varios meses, personal la División Robos y Hurtos con el apoyo de diferentes herramientas tecnológicas y el análisis de distintos hechos, logró la identificación de una organización delictiva especializada en salideras bancarias.

Según se informó oficialmente, el modus operandi de los delincuentes era el siguiente: vigilancia en zona bancaria, seguimiento a pie de la potencial víctima, seguimiento en vehículos y, con la participación de dos ladrones en moto, emboscaban a las víctimas. Luego rompían el vidrio de los autos y se apoderaban del dinero para luego darse a la fuga y utilizando vehículos de apoyo para proteger los motochorros.

Los allanamientos ordenados por el fiscal García Mango, dejaron como resultado el decomiso de cheques y una cantidad importante de dinero en efectivo producto del botín, varios teléfonos celulares, 13 vehículos, entre automóviles, camionetas, y motocicletas. Además, documentaciones y diversos elementos directamente vinculados a los expedientes investigados.

