Cayó un falso médico chileno que atendía a discapacitados y falsificaba documentación para estafar mutuales

También quedó detenida la pareja de trasandino. Se realizaron dos allanamientos en domicilios de Ciudad en los que secuestró gran cantidad de documentación, sellos profesionales, dispositivos eléctricos y dinero en efectivo.

El operativo realizado por personal policial. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Los Andes
La Policía de Mendoza detuvo en Ciudad a un ciudadano chileno que se hacía pasar por médico, atendía a pacientes discapacitados para luego falsificar documentación médica para estafar a mutuales.

Por orden de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos No Especializados, personal de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), realizó dos allanamientos y además de detener al falso médico nacido en Chile, de 46 años, también apresó a su pareja.

Los detenidos habrían montado una estructura delictiva a través de una empresa denominada IMED Salud, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Elementos secuestrados durante los allanamientos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justica.

Según la investigación, los implicados utilizaban sellos de diversos profesionales de la salud —médicos clínicos, kinesiólogos, pediatras y enfermeros— para confeccionar documentación apócrifa y cobrar prestaciones inexistentes a distintas mutuales.

El detenido simulaba ser médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados, y posteriormente facturaba los servicios mediante una firma intermediaria, presentando documentación falsificada.

Durante los allanamientos, se intervinieron dos domicilios en Ciudad. En el primero, ubicado en calle Perú, se secuestró abundante documentación vinculada, sellos de profesionales, dispositivos electrónicos (computadoras, tabletas, celulares y discos de almacenamiento), medicamentos e insumos médicos, además de dinero en efectivo: 8.000 dólares, 63.000 pesos chilenos y 150 euros.

En el segundo domicilio, situado en el Edificio Procrear, los investigadores incautaron un teléfono celular, una carpeta con documentación, una computadora y 17 sellos de profesionales de la salud. Los detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones por presuntas estafas.

